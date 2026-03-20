[속보] 소방 “대전 공장 화재 14명 연락 두절…총 53명 중경상”
20일 대전 대덕구 문평동의 자동차 부품 제조공장에서 발생한 화재 사고와 관련해 직원 14명의 연락이 끊긴 것으로 나타났다.
남득우 대전 대덕소방서장은 20일 문평동 화재 현장에서 사고 발생상황 브리핑을 갖고 “현재까지 연락이 두절된 인원은 14명”이라고 밝혔다.
남 서장은 연락 두절된 직원들이 아직 건물 내부에 있는지 확인이 되진 않은 상황이라고 설명했다.
그는 “출장을 간 인원이 2~3명 정도 있었다고 한다”며 “오늘 출근한 직원은 170명으로 확인됐다. 연락이 끊긴 14명은 휴대전화 번호를 파악해 위치를 추적 중”이라고 밝혔다.
이 불로 중상자 24명, 경상자 29명 등 총 53명이 부상을 입은 것으로 파악됐다. 부상자들은 화재를 피해 건물 밖으로 뛰어내리면서 골절상을 입었거나 연기를 흡입한 것으로 알려졌다. 이들은 현재 충남대병원과 을지대병원 등 지역 병원으로 분산 이송돼 치료를 받고 있다.
소방당국은 화재가 발생한 건물 1동의 1차 진화는 완료된 것으로 판단되지만, 화재가 발생한 건물 옆동으로 불이 번질 우려가 있는 만큼 연소 확대 저지에 우선을 두고 진압을 진행 중이라고 설명했다.
특히 내부에 폭발 우려가 있는 나트륨이 약 200㎏ 정도 쌓여 있어서 이에 대한 안전 조치를 병행하고 있다고도 강조했다. 화재가 발생한 건물은 현재 붕괴 우려 있어서 내부를 수색하기 어려운 상황이다.
남 서장은 “현재 내부 별도 공간에 나트륨이 200㎏정도 있는데, 일부는 안전조치가 됐고 일부는 조치 중”이라며 “나트륨이 있는 곳으로 화재가 확대가 되지 않도록 결사 저지 중”이라고 말했다.
화재는 이날 오후 1시17분쯤 자동차 엔진 밸브 제조공장에서 발생했다. 소방당국과 관계기관은 인력 428명, 장비 108대를 투입해 진화작업에 나섰다.
정부는 화재 발생 10여분만인 오후 1시26분 소방대응 1단계를 발령한데 이어 5분 뒤인 오후 1시31분 소방대응 2단계를, 오후 1시53분은 국가소방동원령을 발령했다.
대전=글·사진 전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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