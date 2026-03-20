[속보] 소방 “대전 공장 화재 14명 연락 두절…총 53명 중경상”

20일 대전 대덕구 문평동의 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생해 소방당국이 진화작업을 벌이고 있다.

소방당국은

화재가 발생한 건물 1동의 1차 진화는 완료된 것으로 판단되지만, 화재가 발생한 건물 옆동으로 불이 번질 우려가 있는 만큼 연소 확대 저지에 우선을 두고 진압을 진행 중이라고 설명했다.

화재가 발생한 건물은 현재 붕괴 우려 있어서 내부를 수색하기 어려운 상황이다.