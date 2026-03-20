재판거래 의혹 부장판사, 공수처 영장 청구에 “무리한 탈법적 수사”
공수처 “수사는 적법하게 진행”
변호사에게 금품을 받은 혐의로 구속 기로에 선 현직 부장판사가 고위공직자범죄수사처(공수처)의 구속영장 청구에 “증거를 왜곡해 무리하게 구성한 혐의사실로 구속영장을 청구한 것에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다. 공수처는 “사건의 본질을 흐리는 주장”이라며 즉각 반박에 나섰다.
특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물수수) 혐의를 받는 김모 부장판사는 20일 변호인을 통해 입장을 내고 이같이 전했다. 변호인은 “공수처가 그동안 무리하고 탈법적인 수사를 진행했다”며 “앞으로 있을 영장실질심사 과정에 성실히 임해 재판부에 필요한 사항들을 소상히 설명하겠다”고 했다.
이에 공수처는 “피의자 측에서 주장하는 ‘탈법적 수사’ 또는 ‘증거 왜곡’ 과 같은 내용은 혐의와 관련된 것이 아닌 수사 정당성을 문제삼은 것으로 사건의 본질을 흐리는 주장”이라며 “이번 수사는 법과 원칙에 따라 엄정하게 진행되고 있다”고 반박했다.
공수처 수사2부(부장검사 김수환)는 지난 18일 김 부장판사에 대해 뇌물수수 혐의로, 금품을 제공했다고 지목된 A 변호사에 대해 뇌물공여 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다. 김 부장판사는 A 변호사로부터 현금 300만원과 아들 돌반지, 배우자 향수 등 370만원 상당을 제공받았다는 내용으로 고발됐다.
공수처는 A 변호사가 수임한 사건을 김 부장판사가 맡고 형량을 깎아주는, 이른바 ‘재판 거래’를 했다고 의심한다. 김 부장판사 배우자가 A 변호사의 아들을 위해 바이올린 개인 교습을 해주고, 변호사는 부장판사에게 건물 내 공실을 무상으로 제공해 교습소로 활용하도록 하거나 레슨비로 금품을 건넨 정황이 있는지도 들여다보고 있다.
김 부장판사는 금품 등이 판사 직무와는 관련성이 없다는 입장이다. 김 부장판사의 구속 전 피의자 심문은 오는 23일 오후 3시 서울중앙지법에서 열릴 예정이다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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