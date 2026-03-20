배현진 이어 김종혁도 ‘징계 중지’… “장동혁 책임져야”
金, 윤민우 윤리위원장 등 사퇴 요구
국민의힘이 김종혁 전 최고위원에게 내린 ‘탈당 권고’의 징계가 효력 정지됐다. 배현진 의원에 이어 김 전 최고위원에 대한 당의 징계가 부당했다는 법원 판단이 나왔다. 자신에게 비판적이던 친한(친한동훈)계를 잇따라 징계했던 장동혁 국민의힘 대표의 지도력에 타격이 불가피하다는 전망이 나온다.
김종혁 전 국민의힘 최고위원은 20일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “법원이 배 의원에 이어 저에 대한 가처분 신청을 받아들였다”며 “장 대표의 국민의힘 지도부가 반헌법적, 반법률적 행위를 일삼고 있다는 지적”이라고 밝혔다. 이 자리에는 한동훈 전 국민의힘 대표를 비롯해 배현진·한지아 의원, 정광재 전 대변인 등 친한계 인사들이 동석했다.
앞서 서울남부지법은 이날 국민의힘 중앙당 윤리위원회의 김 전 최고위원 ‘탈당 권고’에 처분에 관해 징계 사유에 해당하지 않고 수위도 너무 무겁다며 효력 정지 가처분 신청을 인용했다. 본 재판까지 김 전 최고위원에 대한 징계를 중지한다는 의미다.
사실상 장 대표가 주도했던 ‘친한계 숙청’이 무산되면서 장 대표의 정치적 부담이 커질 전망이다. 당장 친한계는 장 대표의 사임과 윤민우 윤리위원장 해임 등을 요구하고 나섰다. 김 전 최고위원은 “이제 배 의원과 저에 대한 법원 결정에 대해 장 대표와 당 지도부가 답변해야 할 차례”라며 윤 위원장과 이호선 당무감사위원장의 해임, 장 대표의 사과와 책임 등을 요구했다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
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