배현진 이어 김종혁도 ‘징계 중지’… “장동혁 책임져야”

金, 윤민우 윤리위원장 등 사퇴 요구



한동훈 전 국민의힘 대표가 20일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 ‘탈당 권고(사실상 제명)’의 징계 효력이 정지된 김종혁 전 최고위원과 포옹 인사를 하고 있다. 뉴시스

저에 대한 법원 결정에 대해 장 대표와 당 지도부가 답변해야 할 차례”라며 윤 위원장과 이호선 당무감사위원장의 해임, 장 대표의 사과와 책임 등을 요구했다.