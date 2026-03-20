조규성 승부차기 실축…미트윌란, UEL 8강 탈락
조규성과 이한범이 교체 출전한 미트윌란(덴마크)이 승부차기 끝에 노팅엄 포레스트(잉글랜드)에 패하며 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 16강에서 탈락했다.
미트윌란은 20일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 노팅엄과의 대회 16강 2차전에서 1대 2로 패했다.
선제골은 노팅엄이 터트렸다. 전반 40분 니콜라스 도밍게스가 헤더로 골망을 갈랐다. 후반 7분엔 라이언 예이츠가 추가골을 터뜨리며 점수 차를 벌렸다. 미트윌란은 후반 11분 조규성을 투입하며 반격에 나섰다. 후반 24분 조규성의 헤더가 상대 수비를 맞고 흐르자 마르틴 에를리치가 왼발 슈팅으로 마무리하며 1-2가 됐다.
1차전에서 1대 0으로 승리했던 미트윌란은 합계 스코어 2-2를 만들며 연장전에 돌입했다. 연장전에서도 승부를 가리지 못한 양 팀은 승부차기에 들어갔고, 미트윌란은 조규성을 시작으로 3명이 연이어 실축하며 0-3으로 승부차기를 마쳐 8강 진출에 실패했다.
이재성이 선발로 나선 마인츠(독일)는 시그마 올로모우츠(체코)를 꺾고 2025-2026 UEFA 콘퍼런스리그(UECL) 8강 무대에 올랐다.
마인츠는 이날 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 대회 16강 2차전에서 올로모우츠를 2대 0으로 제압했다. 1·2차전 합계 2대 0을 기록하며 8강 티켓을 거머쥐었다.
중앙 미드필더로 선발 출전한 이재성은 후반 추가시간 교체될 때까지 그라운드를 누비며 팀 승리에 힘을 보탰다. 마인츠는 스트라스부르(프랑스)와 4강 진출을 두고 맞붙는다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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