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중국에 엔비디아 칩 밀반출 … 슈퍼마이크로 간부 3명 기소

입력:2026-03-20 15:38
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국민일보DB.


미국의 유명 인공지능(AI) 서버 기업 슈퍼마이크로컴퓨터 간부들이 엔비디아의 AI 전용 칩을 중국에 밀반출한 혐의로 미 검찰에 기소됐다.

19일(현지시간) 미 경제매체 CNBC에 따르면 뉴욕 남부 검찰은 이날 미국 정부의 허가 없이 수십억 달러 규모의 엔비디아 AI 전용 칩을 중국에 밀수출한 왈리 라우 등 슈퍼마이크로의 간부 3명을 재판에 넘겼다.

라우는 슈퍼마이크로 공동창업자이자 이사회 구성원으로 약 4억6400만 달러 상당의 슈퍼 마이크로 주식을 통제하고 있다. 찰스 량 슈퍼마이크로 창업자이자 최고경영자(CEO)는 대만계 미국인으로 같은 대만 출신인 젠슨 황 엔비디아 CEO와 막역한 사이다.

이들의 친분에 따라 슈퍼마이크로는 엔비디아 AI 전용 칩을 우선 공급받는 것으로 알려졌다. 미 검찰은 중국 딥시크로 인해 미국의 AI 업체인 오픈AI, 앤트로픽 등이 어려움을 겪고 있는 가운데, 밀반출은 엄중한 사안이라고 보고 수사력을 집중하고 있다.

차민주 기자 lali@kmib.co.kr

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