“점심시간인데 놀라 뛰쳐나왔다”…대전 공장 화재로 47명 부상
20일 오후 1시17분쯤 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 공장에서 화재가 발생해 오후 3시 현재 중상자 25명, 경상자 22명 등 모두 47명이 다쳤다.
소방 당국에 따르면 이날 오후 1시17분쯤 화재 신고가 접수된 이후 1분만인 오후1시18분 진화 인력이 현장에 도착했다.
화재 발생 10여분만인 오후 1시26분 소방대응 1단계가, 오후 1시31분 소방대응 2단계가 발령됐다. 2단계는 소방서 8∼14곳에서 51∼80대 장비를 동원할 수 있는 경보령이다.
소방당국은 인원 219명, 장비 90여대를 동원해 진화작업을 벌이고 있지만 내부에 화학약품이 많아 진압이 쉽지 않은 상황이다.
화재 당시 이 업체는 점심시간이었던 것으로 알려졌다. 직원들은 화재 비상 경보를 듣고 급하게 밖으로 뛰쳐나왔다며 급박했던 현장 상황을 전했다.
이 업체의 한 직원은 “점심시간이어서 다들 쉬고 있었는데 화재 경보가 울리더니 ‘쿵쿵’ 하는 소리가 들렸다. 이후 연기가 올라와서 창문으로 대피했다”며 “사람들의 비명소리도 들려서 급하게 뛰쳐나왔다. 가족들에게 급하게 연락해 안심하라고 전했다”고 말했다.
소방당국은 현재 충남·충북·세종소방본부에서 119 특수대응단과 무인파괴 방수차, 펌프차 및 대용량 포방사 시스템 등을 현장에 동원했다.
소방청 관계자는 “상황대책반을 가동하는 한편 상황관리관을 현장에 파견했다”고 밝혔다.
대전=글·사진 전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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