김건희여사 재판서 방청객들 고성…재판부 “감치나 퇴정명령 가능”
김건희 여사의 특정범죄가중처벌법상 알선수재와 청탁금지법 위반 혐의 공판에서 방청객들 사이 고성이 오갔다. 충돌이 계속되자 재판부는 감치나 퇴정명령을 내릴 수 있다며 주의를 주기도 했다.
김 여사는 20일 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표) 심리로 열린 2차 공판에 검은 정장에 마스크를 착용하고 재판에 참석했다. 이날 재판은 순조롭게 진행됐으나 약 5분간의 휴정 시간 동안 방청객들 사이 고성이 오갔다.
방청객에선 “힘내세요” “똑바로 사세요” “나가라” 등의 목소리가 터져 나왔다. 방청객들은 충돌이 계속되자 방호관에게 서로를 법정에서 내보내라고 외치기도 했다. 소란이 계속되자 재판부는 휴정 후 법정에서 소란을 일으키면 감치나 퇴정 명령을 할 수 있다며 주의를 주기도 했다.
이날 김건희특검은 김 여사에게 디올백 등을 건넨 혐의로 재판에 넘겨진 최재영 목사에 대해 징역 4개월을 구형했다.
특검은 이날 쟆나에서 최 목사에게 징역 4개월을 구형했다. 최 목사 측은 “공소사실을 인정한다”며 당일 변론 종결을 희망했다. 최 목사 변호인은 “이 사건이 도화선이 돼 당시 영부인이던 김 여사의 여러 범죄 사실이 드러났고, 이 법정에 서 있는 단초가 됐다”며 “함정 취재 동기를 참작해 달라”고 주장했다.
이어 “최 목사는 범죄에 대한 자백을 넘어 검찰에 대해 적극적으로 강력히 주장했다”며 “검찰이 혐의없음, 불기소 처분을 주장하고 피고인이 기소를 주장하는 초유의 황당한 상황이 초래된 점도 참작해 달라”고 호소했다.
재판부는 다음 기일을 오는 26일로 잡고 증인으로 김 여사에게 금품을 건넨 이봉관 서희건설 회장을 소환해 신문하기로 했다. 앞서 이 회장은 지난 17일 모든 혐의를 인정하고 변론을 종결했다. 특검은 이 회장에게 징역 1년을 구형했다. 김 여사는 공직을 대가로 귀금속과 금거북이, 고가 그림 등 각종 금품을 수수했다는 이른바 ‘매관매직’ 의혹으로 추가 기소됐다.
앞서 김 여사는 통일교 측으로부터 금품을 수수했단 의혹(특정범죄가중처벌법상 알선수재)으로도 재판에 넘겨졌는다. 1심은 이 중 일부만 유죄로 판단해 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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