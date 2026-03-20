롯데쇼핑, 주총서 정현석·차우철 대표 선임 “사업부 중심 책임경영 강화”
롯데쇼핑이 주주총회에서 각 사업부 대표를 이사회에 전면 배치하고, 외부 전문가를 수혈했다. 급변하는 경영환경에 대응해 책임경영을 강화하기 위한 포석이다.
롯데쇼핑은 20일 서울 영등포구 롯데리테일아카데미에서 제56기 정기 주주총회를 열고 상정된 6개 안건을 모두 원안대로 가결했다.
주주총회 상정 안건에 따라 사내이사로는 정현석 롯데백화점 대표, 차우철 롯데마트·슈퍼 대표, 임재철 롯데쇼핑 재무본부장이 선임됐다. 정 대표는 아울렛사업본부장과 주요 점포 점장 등을 거친 현장 전문가로, 유니클로 대표 재직 당시 실적 반등을 이끈 경영 역량을 인정받았다.
차 대표는 롯데지알에스 대표 시절 수익성 중심의 구조개편과 해외 사업 확대를 주도했으며, 그룹 개선실 경험을 바탕으로 전략적 의사결정 역량을 갖췄다는 평가다. 임 본부장은 재무 건전성 관리와 손익 구조 개선을 이끌어온 재무 전문가로 꼽힌다.
롯데쇼핑은 디지털 전환 대응과 마케팅 능력을 갖춘 사외이사도 선임했다. 마이크로소프트와 델 등을 거친 AI 전문가 우미영 사외이사가 선임됐고, 한화갤러리아 대표와 현대카드 마케팅 본부장을 거친 박세훈 사외이사도 합류했다.
이번 주주총회에서는 제56기 재무제표 승인, 정관 변경, 이사 선임, 감사위원회위원 선임, 이사 보수 한도 승인 등 6개 안건이 모두 통과됐다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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