롯데쇼핑, 주총서 정현석·차우철 대표 선임 “사업부 중심 책임경영 강화”

롯데쇼핑 이사회가 20일 서울 영등포구 롯데리테일아카데미에서 제56기 정기 주주총회를 진행하고 있다. 롯데쇼핑 제공

20일 서울 영등포구 롯데리테일아카데미에서 제56기 정기 주주총회를 열고

상정된 6개 안건을 모두 원안대로 가결했다.

정 대표는 아울렛사업본부장과 주요 점포 점장 등을 거친 현장 전문가로, 유니클로 대표 재직 당시 실적 반등을 이끈 경영 역량을 인정받았다.

마이크로소프트와 델 등을 거친 AI 전문가

우미영 사외이사가 선임됐고,

한화갤러리아 대표와 현대카드 마케팅 본부장을 거친 박세훈 사외이사도 합류했다.

이번 주주총회에서는 제56기 재무제표 승인, 정관 변경, 이사 선임, 감사위원회위원 선임, 이사 보수 한도 승인 등 6개 안건이 모두 통과됐다.