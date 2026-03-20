‘왕사남‘ 1400만 관객 돌파…역대 5위
영화 ‘왕과 사는 남자’(왕사남)가 1400만 관객 고지를 넘어서며 흥행세를 이어가고 있다.
영화 홍보사 올라운드컴퍼니는 왕사님이 20일 오전 기준 누적 관객 1400만명을 넘겼다고 밝혔다.
지난달 4일 개봉한 왕사남은 개봉 31일째인 지난 6일 1000만 관객을 넘어선 데 이어 45일째인 이날 1400만명을 돌파했다.
이는 역대 국내 개봉작 가운데 단 5편만이 달성한 기록이다. 왕사남은 이제 ‘국제시장’(1425만)과 ‘신과함께-죄와벌’(1441만), ‘극한직업’(1626만), ‘명량’(1761만)만을 앞에 두고 있다.
왕사남은 폐위된 단종 이홍위(박지훈)가 강원도 영월 청령포로 유배를 떠나 촌장 엄흥도(유해진)을 비롯한 마을 사람들과 교감하는 이야기를 그렸다. 단종의 폐위와 죽음이라는 역사적 사실에 상상력을 더해 감동을 전한다는 평가를 받고 있다. 유해진 박지훈 등 주연 배우를 비롯해 유지태와 전미도, 이준혁 등의 연기도 호평받고 있다.
전날 기준 누적 매출액은 1345억원이다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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