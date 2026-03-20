최재영 목사, 징역 4개월 구형에 “함정 취재 동기 고려해 선처해달라”
김건희에게 ‘디올백’ 등 명품 전달 혐의
최 목사 측 “도화선 돼 영부인 법정에 세울 수 있었다”
특검이 김건희 여사에게 명품가방 등을 건넨 최재영(본명 최 아브라함) 목사에 대해 징역 4개월을 구형했다.
특검은 20일 서울중앙지법 형사21부(재판장 조순표) 심리로 열린 김 여사 등의 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 재판에서 최 목사에 대해 이같이 구형했다.
최 목사는 지난 2022년 6∼9월 총 4차례 코바나컨텐츠 사무실에서 디올백, 샤넬 화장품 세트, 양주 등 530만원 상당의 금품을 김 여사에게 건넨 혐의를 받는다. 당시 최 목사가 촬영한 금품 전달 과정을 서울의소리가 공개하며 김 여사의 비위 논란이 불거졌다.
서울중앙지검은 2024년 10월 김 여사와 최 목사 모두를 불기소 처분했으나 이후 출범한 김건희 특검이 의혹을 다시 들여다본 뒤 두 사람을 기소했다.
특검 측은 이날 “피고인이 범행을 모두 인정하고있으나 청탁 상대방(김 여사)이 중요한 지위에 있는 사람인 점 등을 감안해야 한다”며 구형 이유를 설명했다.
최 목사 측은 공소사실을 인정하면서도 금품 전달의 동기는 ‘함정 취재’에 있었다며 선처를 요청했다. 최 목사 측은 “(금품 전달 장면이 공개되며) 실제 도화선이 돼 당시 영부인이던 김 여사의 여러 범죄사실이 드러났고, 이 법정에 서있게 된 단초가 됐다”며 “전 국민이 영부인이 교부받는 장면을 직접 목격했다. 이런 점에서 함정 취재의 동기가 참작된다”고 설명했다.
이어 “피고인(최 목사)은 범죄 자백을 넘어 검찰에게 (혐의 사실을) 강력히 주장했다. 검찰이 혐의 없음으로 불기소를 주장하고 피고인이 기소를 주장하는 초유의 황당한 상황이 초래됐다”고 밝혔다. 최 목사 측은 최종 변론을 마무리하며 “함정취재라는 동기, 위법성 인식의 정도, 검찰에 맞서 자신의 범죄를 주장해온 어이없는 상황 등을 생각할 때 허용하는 범위 내에서 관용이 베풀어져야 한다고 생각한다. 선처를 바란다”고 말했다.
이날 재판에서는 당시 최 목사가 촬영했던 금품 전달 영상이 재생되기도 했다. 재판부가 “영상 속 목소리가 본인(김 여사)이 맞느냐”고 묻자, 김 여사 측 변호인은 “맞다고 한다”고 답했다.
재판부는 혐의를 인정하고 변론 종결을 요청한 최 목사에 대해서만 재판을 마무리했다. 디올백 외에도 반클리프 목걸이·금거북이·바쉐론 시계·1억원 상당의 그림 등을 수수한 혐의를 받고 있는 김 여사에 대한 재판은 계속된다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사