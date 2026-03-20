최재영 목사, 징역 4개월 구형에 “함정 취재 동기 고려해 선처해달라”

김건희에게 ‘디올백’ 등 명품 전달 혐의

최 목사 측 “도화선 돼 영부인 법정에 세울 수 있었다”

김건희 여사(왼쪽)과 최재영 목사. 뉴시스

재판부가 “영상 속 목소리가 본인(김 여사)이 맞느냐”고 묻자, 김 여사 측 변호인은 “맞다고 한다”고 답했다.