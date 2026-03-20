李, 서울양평고속도로 사업재개 지시…靑 “종점도 원점 재검토”

李, 서울양평고속도로 사업재개 지시…靑 “종점도 원점 재검토”
2029년 착공, 2035년 완공 계획
이재명 대통령의 지시로 정부가 2023년 7월 이후 중단됐던 서울-양평 고속도로 사업을 재개하기로 했다. 정부는 고속도로 종점을 양서면에서 강상면으로 바꾸는 과정에서 특혜 논란이 있었던 만큼 예비타당성조사를 새로 진행해 노선을 원점에서 재검토해 2029년 착공, 2035년 완공한다는 계획이다.
홍익표 청와대 정무수석은 20일 브리핑에서 “이재명정부는 고속도로 건설 지연에 따른 지역주민 불편을 해소하기 위해 사업을 재개하기로 결정했다”고 밝혔다. 이어 “기획예산처가 올 상반기 고속도로 사업 재개를 위한 예산 지원 방안을 마련할 예정이다. 이에 기반해 새로운 타당성 조사 용역을 발주하고 2029년 말 사업에 착공할 수 있게 하겠다”고 설명했다.
홍 수석은 “정부는 서울-양평 고속도로 사업을 둘러싼 정치적 논란을 불식시키고 관련 절차를 속도감있게 추진하겠다”며 “이를 통해 양평 지역 주민들의 염원에 부응하고, 고속도로 이용객의 교통편의 증진시키며, 수도권 동부 지역 오래된 숙원 사업을 해결하겠다”고 강조했다.
서울-양평 고속도로는 경기 하남시와 양평군을 연결하는 왕복 4차로 고속도로 신설 사업이다. 2021년 4월 예비타당성조사 통과까지 통과했지만 윤석열정부 당시인 2023년 국토교통부가 종점을 강상면으로 바꾸는 안을 검토하는 과정에서 특혜 논란이 불거졌다. 논란이 커지자 정부가 사업을 전면 백지화하면서 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단됐다.
현재 권창영 2차 종합특검은 서울-양평 고속도로 종점 변경으로 윤석열 대통령 부인 김건희 여사 일가가 특혜를 받았다는 의혹과 관련해 수사를 진행 중이다. 홍 수석은 “특검 수사·재판과는 별개로 수도권 동부 지역의 교통혼잡이 갈수록 심화되고 2029년 교산신도시의 입주를 앞둬 주민 불편을 더 이상 외면해선 안 되겠다고 판단했다”고 강조했다. 정부는 종점 위치를 두고 정치적 논쟁이 돼왔던 만큼 다시 예타를 진행해 주민 편익과 경제성이 최대화되는 노선으로 원점 재검토할 예정이다.
정부가 6월 지방선거를 앞두고 사업 재개를 결정한 데 대해 정치적 고려가 담긴 것 아니냐는 해석도 나온다. 더불어민주당 원내지도부는 물론 경기도지사로 출마하는 한준호 민주당 의원 등이 최근까지 사업 재개를 강하게 주장해 왔다.
홍 수석은 “이 사안은 단순한 경제 사업이 아니라 정치 사안과 맞물려 있다. 지난 정권의 부당 업무 지시 및 여러 권력형 스캔들과 연결돼 있어 청와대도 국토교통부와 함께 안을 검토해왔다”며 “한 의원 등 민주당 국토위 의원들이 상당히 이 사안을 위해 열심히 노력했던 것이 사실”이라고 말했다. 그러면서 “2025년 12월 국회 예산결산특별위원회 부대의견을 거친 사항이고, 당과 함께 결정한 것”이라고 덧붙였다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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