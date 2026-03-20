李, 서울양평고속도로 사업재개 지시…靑 “종점도 원점 재검토”

2029년 착공, 2035년 완공 계획

홍익표 정무수석이 20일 청와대에서 서울-양평 고속도로 사업 재개 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

홍익표 청와대 정무수석은 20일 브리핑에서 “이재명정부는 고속도로 건설 지연에 따른 지역주민 불편을 해소하기 위해 사업을 재개하기로 결정했다”고 밝혔다. 이어 “기획예산처가 올 상반기 고속도로 사업 재개를 위한 예산 지원 방안을 마련할 예정이다. 이에 기반해 새로운 타당성 조사 용역을 발주하고 2029년 말 사업에 착공할 수 있게 하겠다”고 설명했다.