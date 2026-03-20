우버 자율주행 승부수…리비안에 1.9조 투자·5만대 구매
글로벌 차량 호출 플랫폼 우버가 미국 전기차 제조사 리비안에 최대 12억5000만 달러(약 1조 9000억원)를 투자하고, 자율주행 차량을 최대 5만대까지 사들이기로 합의했다.
19일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면, 우버는 성명을 통해 우선 리비안에 3억 달러(약 4500억원)를 초기 투자한다고 발표했다. 이후 리비안이 제시된 자율주행 기술 목표치를 충족할 경우, 오는 2031년까지 전체 지분 투자 규모를 12억5000만 달러로 확대한다는 방침이다.
이번 대규모 계약에는 리비안의 신형 ‘R2 SUV’를 기반으로 한 로보택시(무인택시) 1만 대가 먼저 포함됐다. 아울러 우버와 관련 파트너사들은 2030년부터 4만 대를 추가로 매입할 수 있는 선택권도 확보했다. 양사는 2028년 미국 샌프란시스코와 마이애미 권역에서 본격적인 무인 운행을 시작하고, 2031년 말까지 미국 외에 캐나다와 유럽 등 25개 주요 도시로 서비스 망을 넓힐 계획이다.
과거 2020년 자체 자율주행 연구 부문을 매각했던 우버는 그동안 구글 알파벳의 웨이모, 중국 바이두, 아마존의 죽스 등 외부 기업들과 협력 관계를 맺어왔다.
지난달에는 파트너사들을 종합적으로 지원하는 ‘우버 자율주행 설루션’ 전담 부서까지 신설하며 시장 확대를 노리고 있다. 그러나 기존 협력사인 웨이모나 죽스 등이 독자적인 차량 호출 앱을 구축하며 잠재적 경쟁자로 떠오르고 있어 우버의 입지가 흔들릴 수 있다는 우려도 제기된다.
한편 FT는 2021년 기업공개(IPO) 이래 주가가 88%나 폭락하며 고전하던 리비안에게 이번 우버와의 계약이 상당한 호재로 작용할 것이라고 진단했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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