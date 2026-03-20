항공사 기장 살해 50대 영장심사 “기득권에 복수” 주장
전 직장 동료였던 항공사 기장을 살해한 혐의로 붙잡힌 50대 전직 항공사 부기장 김모씨가 20일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 부산지법에 출석했다.
김씨는 이날 오후 1시쯤 부산지법으로 가기 위해 부산 부산진경찰서 지하 주차장에 준비된 호송 차량에 탑승하기 직전 “조직적인 기득권의 양아치 짓에 복수한 것”이라며 “항공사마다 공군사관학교 기득권이 엄청난 부패 행위를 저지르고 있다”고 주장했다.
법원에 도착한 김씨는 할 일을 했다는 게 무슨 뜻이냐는 질문에 “본인의 입맛에 맞지 않는다고 사람 인생을 함부로 파괴하는 기득권에 맞서 할 일을 한 것”이라고 밝혔다.
회색 티셔츠에 슬리퍼를 신은 김씨는 호송 과정에서 일관되게 고개를 들고 다녔다. 말할 때도 취재진 카메라를 정면으로 응시했다. 경찰관이 마스크 착용 의사를 물었으나 필요 없다며 사양한 것으로 알려졌다.
김씨는 지난 17일 오전 5시30분쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다. 지난 16일 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장동료였던 기장 B씨를 살해하려다 미수에 그친 혐의도 받는다.
김씨는 공군사관학교 선배이자 한때 직장 동료였던 A씨 등 기장 4명에게 앙심을 품고 최근 수개월 전부터 몰래 따라다니며 택배기사로 위장해 주거지를 파악하고 범행 장소를 물색하는 등 범행을 치밀하게 준비한 것으로 파악됐다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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