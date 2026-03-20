법원 ‘관저이전 특혜 의혹’ 김오진 前차관 보석 허가
법원이 ‘용산 대통령 관저 이전 특혜 의혹’의 핵심 인물로 재판에 넘겨진 김오진 전 국토교통부 차관에 대해 보석을 허가했다. 김 전 차관은 불구속 상태에서 재판을 받게 됐다.
서울중앙지법 형사24부(재판장 이영선)는 20일 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 김 전 차관과 전직 대통령비서실 행정관 황모씨의 보석 신청을 인용했다.
보석 조건은 보증금 1억원, 전자장치 부착, 주거 제한, 법원 허가 없이 출국하지 않는다는 내용의 서약서 제출 등이다.
김 전 차관과 황씨는 김건희 여사의 측근인 김태영씨가 대표를 맡고 있는 21그램이 관저 이전 공사를 맡도록 하기 위해 권한을 남용한 혐의로 지난해 12월 구속기소됐다. 김 전 차관은 지난달 10일, 황 전 행정관은 지난 3일 각각 재판부에 보석을 신청했다.
‘관저 이전 특혜 의혹’은 종합건설업 면허가 없는 21그램이 김 여사와의 관계를 등에 업고 관저 이전·증축 공사를 부당하게 따냈다는 의혹이다.
김 전 차관과 황씨는 정부가 공사 자격이 없는 21그램과 계약을 맺도록 한 혐의(직권남용 권리행사방해), 관저 공사를 감독하거나 준공검사를 실시하지 않았음에도 준공검사를 한 것처럼 허위 공문서를 작성해 행사한 혐의(직무유기, 허위공문서 작성, 허위작성공문서 행사)를 받는다.
이들은 공사 과정에서 초과 지출한 돈을 보전할 목적으로 다른 건설업체 명의를 빌려 추가 공사 계약을 맺는 방법으로 정부로부터 16억원을 받아 가로챈 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기)도 받고 있다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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