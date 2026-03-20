BTS 신보 ‘아리랑’ 팝업 현장…컴백 공연 하루 앞두고 ‘아미’에 손짓

서울 중구 신세계백화점 본점 더 헤리티지 뮤지엄에서 20일 문을 연 방탄소년단(BTS) 신곡 '아리랑(ARIRANG)' 팝업 스토어 내부 모습. 이택현 기자

전시 공간(271㎡)과 굿즈숍(148㎡)으로 나누어 관람객을 맞이했다.

서울 중구 신세계백화점 본점 더 헤리티지 뮤지엄에서 20일 문을 연 방탄소년단(BTS) 신곡 '아리랑(ARIRANG)' 팝업 스토어 내부 모습. 이택현 기자

새 앨범 컨셉 사진과 BTS 각 멤버들의 사진이 전시된 공간들이 펼쳐져 있다.

머그컵, 캔들, 후드티 등 18개의 상품이 진열됐다.

특히 지난달 출시돼 인기를 끈 공식 응원봉이 멤버들의 포토카드, 거치대와 함께 판매를 기다리고 있었다.

국립박물관문화재단 뮷즈(MU:DS)와 협업해 개발한 상품들도 전시됐는데, 국보인 성덕대왕신종(에밀레종)에 새겨진 장식을 모티브로 숄더백과 스커트, 카드 지갑, 헤어핀 등에 적용했다.