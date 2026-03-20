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[속보] 李대통령, 서울-양평고속도로 사업 재개 지시

입력:2026-03-20 14:08
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이재명 대통령이 지난 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

李대통령, 서울-양평고속도로 사업 재개 지시

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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