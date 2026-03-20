[속보] 李대통령, 서울-양평고속도로 사업 재개 지시

시사 전체기사 [속보] 李대통령, 서울-양평고속도로 사업 재개 지시 입력:2026-03-20 14:08 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이재명 대통령이 지난 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스李대통령, 서울-양평고속도로 사업 재개 지시한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 1128 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 2 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “커피 더 달라, 부식도 불만”…尹 교도관에 불만 쏟아내 2 “불안정한 비정규직이 정규직보다 더 받아야”… 李 ‘동일노동 차등임금’ 지적 3 ‘성추행 의혹’ 장경태 “당에 누 되지 않게 탈당하겠다” 4 이 대통령 “조폭연루설 조작한 국힘·‘그알’ 사과 필요” 5 “기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론 해당분야별 기사 더보기 1 ‘저PBR’ 1위는 한신공영… 이름 공개해 기업가치 제고 압박 2 결혼 24만건 ‘7년 만에 최다’… 늦깎이 엄마, 출산율 끌어올렸다 3 LNG 수입 20% 카타르산… 호르무즈 열려도 당분간 수급 타격 4 나프타 2주면 바닥… 플라스틱업계 “하루하루 피가 마른다” 5 “AI가 사고친 것도 보상”… AI 전용 보험 시대 열렸다 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 내년부터 서울 지하철 카드 안 찍고 게이트 통과 2 이번엔 ‘강강술래 경호’?…공항 과잉 경호 또 논란 3 남양주 스토킹 살해범은 44세 김훈…신상 공개 결정 4 ‘쓰레기 봉투 대란’ 벌어지나…“봉투 원료 재고 한 달 치뿐” 5 밀려나는 ‘士’자 직업… 회계사, 40위 → 3위로 해당분야별 기사 더보기 1 생중계 도중 ‘쾅’…기자 바로 뒤에 떨어진 이스라엘 포탄 2 “순은이라더니”…중국 ‘짝퉁 은괴’ 때문에 골머리 3 트럼프 “일본이 더 나서길 기대” 다카이치 “이란 핵 보유 용납 못 해” 4 결국 지상군 투입되나…美 중동 전쟁에 미군 수천 명 추가 파병 검토 5 결사항전 선포한 이란, 트럼프는 왜 궁지에 몰렸나(영상) 해당분야별 기사 더보기 1 “이건 꼭 지켜달라” BTS, 광화문 공연 앞두고 꺼낸 메시지 2 BTS “한국 담은 컴백 앨범, 뿌리에서 다시 시작” [일문일답] 3 내년 전 세계 공연장서 ‘실물’ 헌트릭스 만나나 4 ‘악마는 프라다를 입는다’ 20년 만에 속편 나온다 5 “영화관 덜 간다” 46%…티켓값 부담에 발길 뚝 해당분야별 기사 더보기 1 9년 만에 연극 무대 선 문근영 “남자 역할 고민했지만…” 2 눈 뜨자마자 커피?…잠 깨려면 ‘이때’ 마셔야 3 봄의 숲속 경남 진주… 화사한 봄 그윽한 매화향 사이로 걸어요 4 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 5 ‘다카이치 현상’이 일본의 희망이 될 수 없는 이유 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “1km 걸을 뻔”…BTS 공연에 광화문 결혼식 하객들 경찰버스 탄다 잠실 ‘장미’ 재건축 통과…5105가구 초대형 단지로 생중계 도중 ‘쾅’…기자 바로 뒤에 떨어진 이스라엘 포탄 ‘송치 의견’ 장경태 전격 탈당, 민주 “제명 준하는 중징계 요청” 이 대통령 “조폭연루설 조작한 국힘·‘그알’ 사과 필요” 트럼프 “일본이 더 나서길 기대” 다카이치 “이란 핵 보유 용납 못 해” 결혼 24만건 ‘7년 만에 최다’… 늦깎이 엄마, 출산율 끌어올렸다 어? 기사님 이상한데?… 20㎞ 만취 대리운전하다 검거 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요