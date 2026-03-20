대전 문평동 공장 화재… 대응 2단계 발령
20일 오후 1시17분쯤 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 공장에서 불이나 소방대응 2단계가 발령됐다.
소방 당국에 따르면 오후 1시17분 화재 신고가 접수됐고 오후1시18분 진화 인력이 현장에 도착했다. 오후 1시26분 소방대응 1단계가, 오후 1시31분 소방대응 2단계가 발령됐다. 2단계는 대응 2단계는 소방서 8∼14곳에서 51∼80대 장비를 동원할 수 있는 경보령이다.
소방 당국은 현재 인력 82명과 장비 28대를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 공장층에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생할 것으로 추정하고 있다. 현재까지 인명 피해는 확인되지 않았다. 불을 끄는 대로 소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 내용을 조사할 예정이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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