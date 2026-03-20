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전주서 만취 20대, 역주행·연쇄추돌 끝 체포

입력:2026-03-20 13:59
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경찰의 음주 측정을 거부하고 만취 상태로 차를 몬 20대가 추격전 끝에 붙잡혔다.

전북 전주덕진경찰서는 도로교통법 위반(음주측정거부), 특정범죄 가중처벌법 위반(도주치상), 특수공무집행방해 등 혐의로 A씨(20대)를 긴급체포했다고 20일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 1시쯤 전주시 덕진구 혁신동의 한 교차로에서 음주 측정을 요구받자 이를 거부하고 도주한 혐의를 받는다.

A씨는 도주 과정에서 역주행을 하며 순찰차와 택시, 승용차 등 차량 3대를 들이받았다. 이 사고로 택시 운전자 등 2명이 부상을 입었다.

조사 결과 A씨의 혈중알코올농도는 면허취소 기준인 0.08% 이상으로 확인됐다. 경찰은 A씨를 상대로 조사를 진행하는 한편 구속영장 신청을 검토하고 있다.

전주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

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