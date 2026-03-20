“기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론

회담 내내 밝던 미소 증발… 굳어진 표정으로 연신 마른침만

미국 백악관 홈페이지 동영상 캡처

“기습에 대해 일본보다 잘 아는 나라가 어디 있느냐”



도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 미국 수도 워싱턴DC 백악관 집무실에서 진행된 미일 정상회담에서 일본의 ‘진주만 공습’을 언급하며 이같이 말했다. 그는 ‘일본 기자로부터 ‘유럽과 아시아 동맹국에 왜 이란 공격을 사전에 통보하지 않았냐’는 질문에 “우리는 너무 많은 신호를 주고 싶지 않으며 서프라이즈(surprise·깜짝 놀랄 일)를 원했기 때문에 아무에게도 말하지 않았다”고 답했다.



그러면서 “누가 일본보다 서프라이즈를 더 잘 알겠나. 당신은 왜 나에게 진주만에 대해 말하지 않았나”라고 가볍게 되받아쳤다.

하지만 다카이치 일본 총리는 당황한 기색을 감추지 못했다. 회담 내내 밝은 표정을 유지하던 다카이치 총리의 얼굴엔 미소가 사라졌고 놀란 듯 눈썹을 치켜올리며 연신 마른침을 삼켰다. 애써 태연한 척했지만 트럼프 대통령 발언이 끝나자 손목에 찬 시계를 보는 등 불안한 기색이 역력했다.



진주만 공습은 1941년 12월 일본이 미국 하와이의 진주만을 기습 공격해 미국인 2400명 이상이 목숨을 잃은 사건이다. 미국이 2차 세계대전에 참전하게 된 계기가 되기도 했다. 일본에 있어서는 전쟁에서 패하는 원인을 제공한 결정적 실책이자 뼈아픈 과거사로 여겨진다. 그간 미국 정상들 사이에서 진주만은 동맹국 일본과의 관계에서 사실상 ‘금기어’로 여겨왔다.



일본 언론은 트럼프 대통령의 진주만 공습 언급을 보도하며 트럼프 대통령이 이란 공격을 동맹국에 알리지 않았다는 점에 대해 간접적인 불쾌감을 드러내고 있다. 요미우리신문은 전직 일본 정부 고위 당국자가 “회담의 공개된 부분은 매우 순조로웠지만, 진주만 공격에 관한 코멘트는 유감스러웠다”고 말했다고 이날 보도했다. 신문은 또 “공격 사실을 사전에 통보받지 못한 동맹국 측에서는 ‘미국이 단독으로 마음대로 시작한 군사 공격이다’라는 불만이 계속되고 있다"고 지적했다.



산케이 신문도 “미국과 이스라엘이 2월 28일 시작한 이란 공격 당시 일본이나 동맹국들에 대한 사전 통지나 조율이 없었던 것으로 전해졌다”며 “트럼프 대통령이 요청한 (파병 관련) 협력에 유럽 동맹국 등으로부터 한층 냉담한 반응이 이어지고 있다는 지적이 있다”고 비판했다.

미국 언론도 트럼프 대통령의 진주만 발언이 이례적이라고 평가했다. 뉴욕타임스(NYT)는 “미국 대통령들은 일본의 진주만 공습에 대해 가혹하게 말하는 것을 피해 왔고, 대신 2차 대전 이후 변함없는 동맹인 일본과의 관계 강화에 초점을 맞췄다”며 “하지만 트럼프 대통령은 달랐다”고 지적했다.



트럼프 대통령이 1기 때도 진주만 공습을 언급한 것으로 알려졌다. 워싱턴포스트(WP)는 2018년 6월 미일 정상회담할 때 트럼프 대통령이 아베 신조 전 일본 총리에게 “2차대전 당시 진주만 공습을 잊지 않는다”면서 “일본의 통상 정책을 신랄하게 비판했다”고 보도했다.



천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “기습에 대해 일본보다 잘 아는 나라가 어디 있느냐”도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 미국 수도 워싱턴DC 백악관 집무실에서 진행된 미일 정상회담에서 일본의 ‘진주만 공습’을 언급하며 이같이 말했다. 그는 ‘일본 기자로부터 ‘유럽과 아시아 동맹국에 왜 이란 공격을 사전에 통보하지 않았냐’는 질문에 “우리는 너무 많은 신호를 주고 싶지 않으며 서프라이즈(surprise·깜짝 놀랄 일)를 원했기 때문에 아무에게도 말하지 않았다”고 답했다.그러면서 “누가 일본보다 서프라이즈를 더 잘 알겠나. 당신은 왜 나에게 진주만에 대해 말하지 않았나”라고 가볍게 되받아쳤다.하지만 다카이치 일본 총리는 당황한 기색을 감추지 못했다. 회담 내내 밝은 표정을 유지하던 다카이치 총리의 얼굴엔 미소가 사라졌고 놀란 듯 눈썹을 치켜올리며 연신 마른침을 삼켰다. 애써 태연한 척했지만 트럼프 대통령 발언이 끝나자 손목에 찬 시계를 보는 등 불안한 기색이 역력했다.진주만 공습은 1941년 12월 일본이 미국 하와이의 진주만을 기습 공격해 미국인 2400명 이상이 목숨을 잃은 사건이다. 미국이 2차 세계대전에 참전하게 된 계기가 되기도 했다. 일본에 있어서는 전쟁에서 패하는 원인을 제공한 결정적 실책이자 뼈아픈 과거사로 여겨진다. 그간 미국 정상들 사이에서 진주만은 동맹국 일본과의 관계에서 사실상 ‘금기어’로 여겨왔다.일본 언론은 트럼프 대통령의 진주만 공습 언급을 보도하며 트럼프 대통령이 이란 공격을 동맹국에 알리지 않았다는 점에 대해 간접적인 불쾌감을 드러내고 있다. 요미우리신문은 전직 일본 정부 고위 당국자가 “회담의 공개된 부분은 매우 순조로웠지만, 진주만 공격에 관한 코멘트는 유감스러웠다”고 말했다고 이날 보도했다. 신문은 또 “공격 사실을 사전에 통보받지 못한 동맹국 측에서는 ‘미국이 단독으로 마음대로 시작한 군사 공격이다’라는 불만이 계속되고 있다"고 지적했다.산케이 신문도 “미국과 이스라엘이 2월 28일 시작한 이란 공격 당시 일본이나 동맹국들에 대한 사전 통지나 조율이 없었던 것으로 전해졌다”며 “트럼프 대통령이 요청한 (파병 관련) 협력에 유럽 동맹국 등으로부터 한층 냉담한 반응이 이어지고 있다는 지적이 있다”고 비판했다.미국 언론도 트럼프 대통령의 진주만 발언이 이례적이라고 평가했다. 뉴욕타임스(NYT)는 “미국 대통령들은 일본의 진주만 공습에 대해 가혹하게 말하는 것을 피해 왔고, 대신 2차 대전 이후 변함없는 동맹인 일본과의 관계 강화에 초점을 맞췄다”며 “하지만 트럼프 대통령은 달랐다”고 지적했다.트럼프 대통령이 1기 때도 진주만 공습을 언급한 것으로 알려졌다. 워싱턴포스트(WP)는 2018년 6월 미일 정상회담할 때 트럼프 대통령이 아베 신조 전 일본 총리에게 “2차대전 당시 진주만 공습을 잊지 않는다”면서 “일본의 통상 정책을 신랄하게 비판했다”고 보도했다.천금주 기자 juju79@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지