“1km 걸을 뻔”…BTS 공연에 광화문 결혼식 하객들 경찰버스 탄다
그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연이 하루 앞으로 다가온 가운데, 공연 당일 일대 교통 통제가 예고되면서 경찰이 광화문 인근 결혼식장 하객 수송에 직접 나서기로 했다.
20일 경찰 등에 따르면 서울경찰청은 공연 당일 오후 3시부터 4시까지 을지로3가역∼한국프레스센터 구간에 경찰버스를 투입해 하객 이동을 지원한다.
오후 8시쯤 광화문광장에서 열리는 BTS 공연으로 인근 지하철역에는 열차가 정차하지 않고, 시내버스는 우회 운행할 예정이다. 광화문·시청·경복궁역뿐 아니라 을지로입구역도 상황에 따라 열차가 정차하지 않을 가능성이 있다.
이에 따라 하객들은 을지로3가역에서 예식장까지 1㎞ 이상을 걸어야 하는 상황에 놓일 것으로 예상됐다.
경찰은 결혼식 당사자와 하객들의 불편이 과도하다고 판단해 수송 지원을 결정한 것으로 보인다.
예비 신랑·신부 측도 이에 동의한 것으로 전해졌다. 구체적인 버스 운행 방식은 현재 조율 중이다.
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