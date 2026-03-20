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검찰, ‘금품 수수 혐의’ 김영환 충북지사 구속영장 반려

입력:2026-03-20 13:20
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김영환 충북지사가 19일 국민의힘 공천관리위원회의 컷오프와 경찰의 사전 영장 신청에 항의해 삭발한 뒤 충북도청 기자실을 찾아 소회를 밝히고 있다. 뉴시스

검찰이 지역 체육계 인사로부터 금품 수수 혐의를 받고 있는 김영환 충북지사의 사전 구속영장을 반려했다.

청주지검은 청탁금지법 위반 및 수뢰후부정처사 혐의로 경찰이 신청한 김 지사의 구속영장을 반려했다고 20일 밝혔다.

검찰은 범죄의 소명 정도, 구속의 필요성 등에 비춰봤을 때 김 지사의 구속이 불필요하다고 판단했다. 경찰이 향후 기각 사유를 바탕으로 보완 수사를 하고 영장을 재신청할 경우 재차 검토하겠다는 입장인 것으로 전해졌다.

청주지검 관계자는 “범죄 혐의의 소명 정도와 구속 필요성 등 수사 상황을 종합적으로 볼 때 현 단계에서 구속영장 청구 사유가 부족하다고 판단했다”고 했다.

김 지사는 지난 2024년 8월 충북 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어 비용 2000만원을 윤두영 충북배구협회장으로부터 대납받은 혐의를 받고 있다.

같은 해 윤 협회장의 식품업체가 참여한 충북도 스마트팜 사업 단지에 수천만원 상당의 첨단 시설을 무상 설치해 주는 등 특혜를 제공한 것으로 알려졌다.

이와 함께 김 지사는 지난해 4·6월 해외 출장을 앞두고 윤 협회장과 윤현우 충북체육회장 등 체육계 인사 3명으로부터 2차례에 걸쳐 총 1100만원을 출장 여비 명목으로 받은 혐의도 받고 있다.

김 지사는 혐의를 전면 부인하고 있다. 최근 국민의힘 충북지사 지방선거와 관련해 현역 광역단체장 중 처음으로 컷오프된 그는 전날 청주의 한 이용원에서 삭발을 하고 자신의 SNS에 “민심은 누구도 막을 수 없다”며 출마를 시사하기도 했다.

청주=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

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