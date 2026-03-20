검찰, ‘금품 수수 혐의’ 김영환 충북지사 구속영장 반려

김영환 충북지사가 19일 국민의힘 공천관리위원회의 컷오프와 경찰의 사전 영장 신청에 항의해 삭발한 뒤 충북도청 기자실을 찾아 소회를 밝히고 있다. 뉴시스

“민심은 누구도 막을 수 없다”며 출마를 시사하기도 했다.