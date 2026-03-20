스토킹 살해범 김훈, 병원 치료 마치고 교도소 이송

경찰에 “관계 회복 위해 접근” 주장

범행 동기 등은 “기억 안나” 회피

경기북부경찰청 제공

20일 경찰에 따르면 김훈은 이날 오전 10시15분쯤 서울 중랑구의 한 병원에서 의정부교도소로 이송됐다. 의료진은 교도소 내 의료시설에서 치료를 이어갈 수 있을 정도로 건강 상태가 호전됐다고 판단했다.