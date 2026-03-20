스토킹 살해범 김훈, 병원 치료 마치고 교도소 이송
경찰에 “관계 회복 위해 접근” 주장
범행 동기 등은 “기억 안나” 회피
20대 여성을 스토킹하다 살해한 혐의를 받는 김훈이 병원 치료를 마치고 의정부교도소로 이송됐다. 김훈은 경찰 조사에서 피해자와의 관계를 회복하기 위해 접근했다고 진술하며 스토킹 혐의 일부는 인정했다.
20일 경찰에 따르면 김훈은 이날 오전 10시15분쯤 서울 중랑구의 한 병원에서 의정부교도소로 이송됐다. 의료진은 교도소 내 의료시설에서 치료를 이어갈 수 있을 정도로 건강 상태가 호전됐다고 판단했다.
김훈은 경찰에 “A씨와 이야기를 하고 관계를 회복하기 위해 찾아갔다”고 말했지만, 살인 혐의와 관련한 구체적인 범행 동기 등 핵심 부분에 대해서는 “기억이 나지 않는다”며 진술을 회피하고 있는 것으로 전해졌다.
김훈은 검거 당시 불상의 약물을 복용해 병원에서 치료를 받아왔으며, 지난 17일 구속된 상태다. 경찰은 과거 사건 조사 기록과 참고인 진술 등을 토대로 범행 동기를 규명하는 데 수사력을 집중하고 있다.
김훈은 지난 14일 오전 8시58분쯤 경기 남양주시 오남읍의 한 길거리에서 과거 교제하던 20대 여성 A씨를 살해한 혐의를 받는다. 그는 피해자가 탄 차량의 창문을 깨고 범행을 저지른 뒤 전자발찌를 끊고 차량으로 도주했으나 약 1시간 만에 양평군에서 검거됐다.
당시 김훈은 가정폭력처벌법상 임시조치와 스토킹처벌법상 잠정조치 대상자로, 피해자에게 접근하거나 연락할 수 없는 상태였다. 사건 이전에도 피해자 차량에서 김훈이 설치한 것으로 추정되는 위치추적 장치가 두 차례 발견됐고, 피해자는 공포를 호소하며 여러 차례 거주지를 옮긴 것으로 파악됐다.
경찰은 구속 기간 동안 추가 조사와 참고인 진술 확보를 통해 범행 경위와 동기를 규명할 방침이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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