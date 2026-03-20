제주서 무면허 상태로 난폭 운전한 불법체류자 검거
제주에서 음주 측정을 거부하고 도주한 중국인 불법 체류자가 경찰에 붙잡혔다.
서귀포경찰서는 도로교통법(음주측정거부·무면허·난폭운전)과 출입국관리법 위반 혐의로 40대 중국인 A씨를 검거했다고 20일 밝혔다.
A씨는 지난 2일 오후 4시6분쯤 서귀포시 남원읍에서 술을 마신 상태로 중앙선 침범과 신호위반을 반복하는 등 난폭운전을 하고, 경찰의 정차 명령에 불응해 도주한 혐의 등을 받는다.
경찰은 “파란색 화물차가 중앙선을 넘으며 이상하게 운전한다. 음주운전 같다”는 시민의 신고를 받고 출동했다.
A씨 차량을 발견한 경찰은 순찰차 마이크로 정차를 지시했으나 A씨는 이를 무시한 채 남원읍 일대 약 10㎞ 구간을 도주하며 난폭 운전을 이어갔다.
경찰은 차량을 포구의 막다른 길로 유도했고, A씨는 차를 버리고 농로로 달아나다 신고 24분 만인 오후 4시30분 검거됐다. 조사 결과 A씨는 중국인 불법 체류자로, 무면허 상태로 운전한 것으로 드러났다.
추격 과정에서 시민 피해는 발생하지 않았다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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