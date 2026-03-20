의정부시, 연료전지·태양광 확대…전력자립률 19% 도약
도봉차량기지에 39.6㎿ 규모 연료전지 발전소 가동
지산지소 기반 구축…“전력 자립 기반 단계적 강화”
경기 의정부시가 연료전지와 태양광 중심의 분산형 발전 확대를 통해 전력자립률을 높이고 ‘지산지소’ 기반의 에너지 체계 구축에 나선다.
의정부시는 전력 수요 증가와 에너지 정책 변화에 대응하기 위해 신재생에너지 확대 정책을 본격 추진한다고 20일 밝혔다. 특히 지역에서 생산한 전력을 지역에서 소비하는 ‘지산지소’ 흐름에 맞춰 전력 자립 기반을 강화하고, 안정적인 에너지 공급 체계를 구축한다는 계획이다.
현재 의정부시의 전력자립률은 약 1% 수준으로, 경기도 평균인 62%에 비해 크게 낮다. 이 같은 구조는 향후 전력요금 차등제가 도입될 경우 비용 부담으로 이어질 가능성이 있어, 자체 전력 생산 기반 확보가 시급한 과제로 떠오르고 있다.
이에 시는 대규모 발전시설 부지 확보가 어려운 도시 여건을 고려해 분산형 발전 방식에 집중한다. 적은 면적으로도 효율적인 전력 생산이 가능한 연료전지를 중심으로 전력 생산 기반을 확대하고, 공공부지를 활용한 태양광 발전을 병행해 현실적인 에너지 전환을 추진한다.
특히 오는 4월 도봉차량기지에 39.6㎿ 규모의 연료전지 발전소가 가동되면 전력자립률은 약 19% 수준까지 상승할 것으로 전망된다. 이는 약 10만 가구가 사용할 수 있는 전력을 생산하는 규모로, 외부 전력 의존도를 크게 낮출 것으로 기대된다.
이와 함께 시는 공공청사와 공영주차장 등 공공부지를 활용한 태양광 설비 설치를 확대해 에너지 생산 기반을 다변화한다. 이를 통해 자체 전력 생산을 늘리는 동시에 공공부문의 에너지 비용 절감 효과도 도모할 계획이다.
도심 공간을 활용한 태양광 확대도 추진된다. ‘경기 햇빛 자전거길 조성 사업’을 통해 자전거도로 상부에 태양광 설비를 설치하는 한편, 공동주택을 중심으로 태양광 보급을 확대하는 ‘아파트 RE100’ 모델도 검토 중이다. 이러한 방식은 시민 생활과 밀접한 공간에서 에너지를 생산한다는 점에서 의미가 크다.
시는 향후 사업 추진 과정에서 도시 경관과 안전성, 주민 수용성을 종합적으로 고려해 실행 방안을 마련할 방침이다. 시 관계자는 “에너지 전환이 안정적인 도시 운영을 위한 필수 과제”라며 “다양한 에너지원 활용을 통해 전력 자립 기반을 단계적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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