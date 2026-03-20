정덕영, 과천경마공원 양주 유치 농식품부 공식 건의
송미령 장관 면담, ‘양주 최적지’ 강조
정덕영 더불어민주당 양주시장 예비후보가 과천경마공원 양주 이전을 정부에 공식 건의하며 유치 활동에 본격 착수했다.
정덕영 예비후보는 지난 19일 국회에서 송미령 농림축산식품부 장관과 면담하고 ‘과천경마공원 양주 유치를 위한 건의서’를 직접 전달했다. 이번 면담은 ‘과천경마장 양주유치를 위한 더불어민주당 양주시 추진위원회’가 결성된 지 이틀 만에 이뤄진 첫 행보로, 유치 추진 의지를 공식화한 자리다.
정 예비후보는 면담에서 양주시가 접경지역으로 국가안보를 위해 오랜 기간 희생해 온 만큼 정책적 보상이 필요하다는 점을 강조했다. 또한 즉시 활용 가능한 부지 확보, 공공 및 민간 승마시설이 이미 갖춰진 도농복합도시라는 점을 근거로 경마공원 이전의 최적지임을 설명했다. 경마공원 이전 시 말산업과 레저·관광 산업의 동반 성장 효과도 기대된다고 덧붙였다.
그는 향후 김민석 국무총리, 김윤덕 국토교통부 장관 등 정부 핵심 인사와의 면담을 이어가는 한편, 지역구 국회의원인 정성호 법무부 장관과의 협력, 유관 기관과의 공조를 통해 범정부 차원의 추진 동력을 확보하겠다는 계획도 밝혔다. 관련 TF를 구성해 신속 대응 체계를 구축하는 방안도 추진할 방침이다.
정 예비후보는 경마공원 유치가 성사될 경우 연간 약 500억원 규모의 세수 확보가 가능하며, 이를 기반으로 복지 확대와 지역경제 활성화를 동시에 달성하겠다는 구상을 제시했다. 아울러 복합쇼핑몰, 가족공원, 스포츠시설 등 연계 개발을 통해 일자리 창출과 균형 발전을 이끌겠다는 계획이다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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