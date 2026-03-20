정덕영, 과천경마공원 양주 유치 농식품부 공식 건의

송미령 장관 면담, ‘양주 최적지’ 강조

정덕영 더불어민주당 양주시장 예비후보가 지난 19일 국회에서 송미령 농림축산식품부 장관과 면담하고 ‘과천경마공원 양주 유치를 위한 건의서’를 전달했다. 정덕영 예비후보 제공

가 결성된 지 이틀 만에 이뤄진 첫 행보로, 유치 추진 의지를 공식화한 자리다.