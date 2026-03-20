北, 한·미훈련 종료 맞춰 방어선 돌파 훈련…“전쟁준비 완성”
드론 띄우고 전차 밀어붙였다
北 현대전식 돌파 훈련 공개
북한이 한·미연합훈련 ‘자유의 방패’(FS) 종료 시점에 맞춰 남측 방어선 돌파를 가정한 훈련을 공개했다. 김정은 북한 국무위원장은 신형 주력전차 ‘천마-20’을 동원한 공격 훈련을 지도하며 “전쟁준비를 완성하라”고 주문했다. 러시아·우크라이나 전쟁 참전을 통해 축적한 현대전 경험을 바탕으로 드론과 기갑을 결합한 통합 전술을 과시했다.
조선중앙통신은 20일 김 위원장이 인민군 수도방어군단 직속 평양 제60훈련기지를 전날 방문해 보병 및 탱크병 구분대들의 협동공격전술연습을 참관했다고 보도했다. 통신은 “적의 반장갑방어저지선을 타격, 습격, 점령하고 탱크와 보병의 돌격으로 공격성과를 확대하는 전술적구분대들의 공격행동 시 협동질서와 전투조법을 숙련하는 데 목적을 두고 진행됐다”고 설명했다.
그러면서 ”신형 주력 탱크(전차)의 능동방호체계 검열을 위한 각이한 시험이 있었다“며 각이한 계선과 방향에서 공격해 오는 대전차미사일과 무인기를 ‘100%의 명중률’로 요격했다”고전했다. 전차의 능동방호체계는 적의 대전차 무기가 접근할 때 자동으로 반응해 요격하는 체계를 의미한다.
북한은 전술연습에 무인기도 동원했다. 전술연습이 개시되자 각종 무인공격기가 적의 지휘 거점과 대장갑 화력진지를 타격했다고 통신은 전했다. 또 대전차미사일 일제사격과 함께 후방 타격부대가 매복 진지에서 적 무인기와 무장헬기를 격추하고, 적 방어선을 습격하는 훈련이 진행됐다.
김 위원장은 신형 전차에 특히 주목했다. 그는 “핵심기술 개발에 7년이 걸린 신형 전차는 생존률 향상을 특히 중시했다”며 “이 탱크만큼 자체방어능력이 강한 장갑무기는 세계적으로 존재하지 않는다고 확신한다”고 평가했다. 이어 “야간전에 미약했던 우리 장갑무력의 전투적 제한성을 완전히 극복할 수 있게 된 것은 커다란 변혁”이라고 덧붙였다.
김 위원장이 호평한 이 전차는 지난해 10월 열병식에서 공개된 천마-20으로 분석된다. 김 위원장은 “우리 군대의 각급은 격양된 기세를 조금도 늦춤 없이 계속 비상히 고조시켜 ‘전쟁준비 완성’의 비약적인 성과로 이어나가야 한다”고 강조했다. 최근 김 위원장의 군사 행보를 빠짐없이 수행해 온 딸 주애도 동행해 신형 전차를 직접 조종하는 모습을 선보였다.
‘전쟁준비 완성’을 강조한 김 위원장의 메시지는 한·미연합훈련에 맞대응하려는 성격으로 분석된다. 양무진 북한대학원 대학교 석좌교수는 “동계훈련을 명분으로 한·미에 맞대응하는 훈련”이라며 “한·미 대 북한의 비대칭적 기싸움 느낌이 난다”고 분석했다.
이번 훈련은 북한 지상전 전술의 변화를 보여준 사례로 평가된다. 군사 전문가들은 현대전 전술을 반영한 북한의 기갑전력 재구성에 주목했다.
임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한이 러시아 참전을 통해 얻은 현대전 교훈을 북한식으로 가장 빠르게 흡수했다”며 “지상군의 핵심인 전차 부대를 전천후 타격이 가능한 막강한 기동 타격대로 재탄생시킨 점이 인상적”이라고 말했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사