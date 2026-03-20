“주주권익 침해” 국민연금, 고려아연 최윤범 회장 재선임 사실상 반대…셈법 꼬인 주총
국민연금이 경영권 분쟁 중인 고려아연의 정기주주총회에서 최윤범 회장을 사내이사 재선임 안건에 의결권을 행사하지 않기로 했다. 기업 가치 훼손, 주주 권익 침해 이력이 있다고 보고 사실상 반대 입장을 내놨다는 평가다.
20일 재계 및 투자업계에 따르면 국민연금기금 수탁자책임 전문위원회는 전날 제5회 위원회를 열고 고려아연 등 13개사의 주주총회 안건에 대한 국민연금의 의결권 행사 방향을 심의했다.
수책위는 오는 24일 예정된 고려아연 정기주주총회에서 사측이 제안한 최 회장의 사내이사 재선임, 황덕남 사외이사 재선임안에 대해 의결권을 행사하지 않기로 결정했다. 시장에선 국민연금이 최 회장 재선임에 사실상 반대한 것으로 평가한다. 집중투표제로 치러지는 고려아연 이사 선임 안건에서는 주주가 가진 표를 누구에게 몰아주느냐의 대결이기 때문이다.
국민연금은 대신 의결권 지분 5.3%를 미국 측 크루서블JV(미국 제련소 프로젝트 합작사)의 추천 후보(월터 필드 맥랠런)와 영풍·MBK파트너스 연합 측 나머지 이사 후보들(최연석·최병일·이선숙)에게 절반씩 나눠서 행사하기로 했다. 즉 맥랠런 후보가 2.65%를 받고 최연석·최병일·이선숙 후보 3인이 나머지 2.65%를 나눠 받는 구조다.
수책위는 김보영 감사위원 선임안, 감사위원이 되는 이민호 사외이사 선임안에 대해서는 명시적인 반대 의사를 표명했다. 또 영풍·MBK 측이 박병욱 기타비상무이사 선임에 대해서는 의결권 ‘미행사’로 결정했다. 수책위는 의결권 미행사와 반대 대상자들이 “기업가치 훼손 내지 주주권익의 침해 이력이 있는 자 등에 해당한다”고 설명했다.
국민연금은 그동안 경영권 분쟁 기업에 대해서는 기계적 중립을 유지하거나 현 경영진을 지지해 왔지만, 이번에는 주주가치 제고를 앞세우며 견제에 나섰다.
국민연금이 최 회장 등 사측 후보들에 의결권을 행사하지 않으면서, 경영권 분쟁 중인 영풍·MBK 연합 측이 다소 유리해졌다는 분석도 나온다. 국민연금이 영풍·MBK 측 후보 3명에 대해 찬성 입장을 밝혀 2~3석을 가져갈 확률이 있다. 이사를 6명 선임하면, 현재 11 대 4인 사측-영풍·MBK 이사회 구도가 9대 6으로 좁혀질 수 있다. 만약 이사를 5인으로 선임한다면 8대 6까지도 가능하다. 이 때문에 당초 영풍·MBK 연합의 이사회 진입 문턱을 높이기 위해 ‘5인 선임안’을 제안했던 사측의 셈법도 꼬이게 됐다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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