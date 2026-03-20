영화 기생충 촬영지 아현1구역, 35층 3476세대로 탈바꿈
영화 기생충 촬영지로 알려진 서울 마포구 아현동 699번지 일대가 최고 35층 3476세대 대단지로 탈바꿈한다. 공덕·아현동에 남은 마지막 남은 노후 저층 주거지가 재개발되는 것이다.
서울시는 지난 19일 제4차 도시계획위원회 수권분과위원회에서 ‘아현1구역 주택정비형 공공재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정안’을 수정 가결했다고 20일 밝혔다.
아현1구역은 높이차가 최대 59m에 달하는 경사로 폭우 시 침수 가능성이 크다는 지적을 받아왔다. 이 때문에 재개발이 절실했으나 수십년에 걸쳐 형성된 공유 지분으로 현금 청산 대상자가 많아 사업이 늦어졌다. 현금 청산은 조합원이 분양 신청을 하지 않거나 분양받을 수 없는 상황일 때 현금 보상을 받는 절차를 의미한다.
서울시는 사업 장벽이었던 현금 청산 문제를 해결하기 위해 ‘분양용 최소 규모 주택’(최저 주거 기준 14㎡)을 공급하기로 했다. 소규모 지분만 보유한 공유 지분자도 최소 규모 주택으로 입주할 수 있게 한 것이다. 자연스럽게 현금 청산 대상자가 대폭 줄어 사업 추진 동력이 확보됐다. 분양 수익을 기대하기 어려운 지역의 사업성을 높여주는 사업성 보정계수도 아현1구역에 적용됐다.
정비계획안에는 가파른 경사 등 지형적 특성을 활용할 재개발 방안이 포함됐다. 경사지의 높이 차이를 활용한 상가가 단지 인근 손기정로와 환일길을 따라 들어선다. 신촌로변, 만리배수지공원과 인접한 곳에는 각각 문화공원과 어린이 공원이 신설된다. 이에 따라 녹지 인프라가 확충될 것으로 기대된다. 주민들을 위한 개방형 커뮤니티 시설도 배치된다.
서울시 관계자는 “차질 없이 재개발이 신속히 추진될 수 있도록 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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