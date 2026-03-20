‘하룻밤 야간근무 체험’ 로저스 쿠팡 대표 “안전한 업무여건 조성하겠다”

염태영(왼쪽) 더불어민주당 의원과 해롤드 로저스 쿠팡 한국 대표가 19일부터 시작된 새벽 배송 체험 중 대화를 나누고 있다. 쿠팡 제공

“새벽배송이 어떤 방식으로 이루어지는지 현장에서 직접 확인할 수 있었고, 야간에 장시간 노동을 이어가는 노동자들의 현실을 절실하게 느꼈다”며 “소분과 상차, 배송이 반복되는 구조 속에서 노동 강도가 상당히 높다는 점을 확인했다”고 밝혔다.