‘하룻밤 야간근무 체험’ 로저스 쿠팡 대표 “안전한 업무여건 조성하겠다”
쿠팡은 해롤드 로저스 대표가 19일 경기도 성남시의 쿠팡로지스틱스(CLS) 배송캠프에서 새벽배송 체험을 마쳤다고 20일 밝혔다. 로저스 대표는 19일 오후 8시30분부터 20일 오전 6시30분까지 10시간 동안 염태영 더불어민주당 의원과 동행해 체험을 끝냈다.
쿠팡은 “이번 체험은 새벽배송 기사의 일상적인 업무 전 과정을 경험하도록 진행됐다”고 설명했다. 로저스 대표와 염 의원은 배송캠프에서 안전교육과 상차 작업 등을 마친 후, 쿠팡 직고용 배송기사인 쿠팡친구와 동승해 각각의 택배차량으로 이동한 후 성남 중원구의 아파트·빌라·단독주택 지역을 배송했다.
로저스 대표는 “고객을 위해 수고해 주시는 배송인력을 포함한 쿠팡 사업장의 모든 근로자분들을 자랑스럽게 생각하며, 앞으로도 안전하면서도 선진적인 업무여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
이날 배송 체험은 지난해 개인정보 유출 사건 이후 열린 국회 청문회가 발단이 됐다. 당시 로저스 대표는 “야간 근무가 주간 근무보다 힘들다는 증거를 알지 못한다”고 답변해 논란이 됐다.
이에 염 의원이 로저스 대표를 향해 “택배 야간 근무 어려움을 알기 위해 물류센터에서 같이 일해보자”고 제안했다. 쿠팡은 이 제안에 응했으나 로저스 대표가 개인정보 유출 사건과 관련해 경찰 조사를 받으면서 일정이 미뤄졌었다.
염 의원은 체험 직후 낸 입장문에서 “새벽배송이 어떤 방식으로 이루어지는지 현장에서 직접 확인할 수 있었고, 야간에 장시간 노동을 이어가는 노동자들의 현실을 절실하게 느꼈다”며 “소분과 상차, 배송이 반복되는 구조 속에서 노동 강도가 상당히 높다는 점을 확인했다”고 밝혔다.
염 의원은 또 “지난주 퀵플렉서와의 체험에서는 물량이 많아 쉴 틈 없이 뛰어야 했던 반면, 이번 체험에서는 고용관계에 따른 여유와 작업 물량 조정으로 인해 노동 강도에 차이가 있다는 점도 확인했다”며 “현장에서는 이러한 구조적 차이가 과로 문제로 이어질 수 있다는 점을 체감했다”고 설명했다. 이번 체험이 쿠팡에 직고용된 ‘쿠팡친구들’과 함께 진행됐음을 지적한
염 의원은 “야간노동은 단순한 근무시간의 문제가 아니라 생체리듬과 건강에 영향을 줄 수 있는 구조적 문제” 라며 “연중 지속되는 야간노동이 노동자의 건강에 어떤 영향을 미치는지에 대한 우려도 느꼈다”고 말했다.
로저스 대표와 쿠팡 측은 체험 이후에도 야간 근무나 새벽배송에 대해서는 따로 언급하지 않았다. 다만 염 의원은 쿠팡 해롤드 로저스 대표와의 현장 동행과 관련해 “청문회 당시와 달리 현장에서는 보다 유연하고 적극적으로 대화에 임하는 모습이었다”며 “현장을 함께 경험하면서 일정 부분 인식의 변화도 있었을 것으로 본다”고 평가했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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