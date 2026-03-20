바이러스 잡는 심자외선 LED 신소재 개발 … 효율 20배 높였다
포스텍 김종환 교수·IBS 조문호 단장 연구팀 성과
국내 연구진이 기존 반도체 기술로 개발이 매우 어렵다고 여겨졌던 심자외선 영역에서 고효율 빛을 방출하는 신소재를 개발하는 데 성공했다. 이번 성과는 감염병 확산을 억제하는 차세대 위생 기술로써 활용될 것으로 기대된다.
과학기술정보통신부는 20일 김종환 포항공대 교수와 조문호 기초과학연구원(IBS) 단장 연구팀이 반데르발스 반도체 소재 기반 새로운 양자우물 구조를 구현해 기존 소재 대비 심자외선 방출 효율을 20배 향상하는 데 성공했다고 밝혔다. 이번 연구 결과는 이날 세계 최고 권위 학술지 ‘사이언스’에 실렸다.
발광다이오드(LED) 연구는 최근 가시광을 넘어 더 짧은 파장과 높은 에너지를 가진 자외선 LED로 확장되고 있다. 이 중 파장이 200~280나노미터(㎚, 10억분의 1m) 범위인 심자외선은 병원, 학교, 대중교통 등 유동 인구가 많은 실내 공간의 세균과 바이러스 제거 등에 쓰일 수 있어 관심이 커지고 있다.
기존 자외선 LED는 주로 질화갈륨(GaN) 기반 반도체를 사용하는데 갈륨 일부를 알루미늄으로 대체한 알루미늄질화갈륨(AlGaN)을 반도체로 바꾸면 발광 영역을 심자외선 영역까지 조절할 수 있었다. 하지만 200~240㎚ 파장에 도달하면 광원 효율이 1% 미만으로 급격히 떨어지는 게 문제였다.
연구팀은 이런 한계를 극복하기 위해 연구팀은 원자층과 층 사이 약한 인력(반데르발스 힘)을 가져 쉽게 떨어트릴 수 있는 반데르발스 층상 구조를 가진 반도체 소재인 질화붕소(BN)를 활용했다. 질화붕소의 층을 비틀어 쌓는 방식을 활용하면 전자를 강하게 가둘 수 있는 새로운 형태의 양자우물 구조가 생성된다는 것을 발견한 것이다.
연구팀은 “그간 반데르발스 물질 양자현상 연구는 박막 구조 중심으로 이뤄져 왔으나 이번 연구는 질화붕소 3차원 결정을 단순히 비틀어 적층하는 것만으로도 독특한 2차원 양자우물 구조를 구현할 수 있다는 점을 보였다”고 설명했다. 김 교수는 “이 연구는 향후 새로운 양자물질 설계와 차세대 광소자 개발의 출발점이 될 것”이라고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사