바이러스 잡는 심자외선 LED 신소재 개발 … 효율 20배 높였다

포스텍 김종환 교수·IBS 조문호 단장 연구팀 성과

반데르발스 반도체 질화붕소를 비틀어 적층해 만든 모아레 양자우물 모식도. 김종환 교수 제공

기존 자외선 LED는 주로 질화갈륨(GaN) 기반 반도체를 사용하는데 갈륨 일부를 알루미늄으로 대체한 알루미늄질화갈륨(AlGaN)을 반도체로 바꾸면 발광 영역을 심자외선 영역까지 조절할 수 있었다.