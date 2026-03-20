잠실 ‘장미’ 재건축 통과…5105가구 초대형 단지로
서울 송파구 장미 1·2·3차 아파트가 5105세대 대단지로 재건축된다.
서울시는 20일 전날 열린 도시계획위원회에서 장미1·2·3차 아파트 재건축 정비계획을 수정가결했다며 이 같이 밝혔다.
건축계획은 용적률 300% 이하, 최고 49층(약 184m) 수준이다.
해당 안건은 지난해 심의 과정에서 건축배치와 교통계획 등에 대한 보완 요구로 보류된 뒤 재상정돼 이번에 통과됐다.
1978년 준공된 이 단지는 기존 3522가구에서 5105가구 규모로 재건축되며, 이 가운데 공공주택 551가구가 포함된다.
이번 정비계획은 단순한 주택 공급을 넘어 공간 구조 재편에 초점이 맞춰졌다.
공원 3개소, 한강과 잠실나루역을 연결하는 공공 보행통로도 생긴다.
잠실나루역 주변에는 동주민센터와 어린이도서관을 조성하고, 송파대로변에는 생활·전문체육사업을 지원하는 시설을 배치한다.
단지 내부는 경로당, 어린이집, 작은 도서관, 다함께돌봄센터가 들어선다.
잠실나루역에서 올림픽로35길을 잇는 생활 가로에 상가를 배치하고 옥상정원을 조성한다.
교통체계도 함께 손질된다.
한강 변을 따라 한가람로를 개설해 교통체증을 완화하고 잠실나루역 일대 회전 교차로, 고가 하부 교각 등 복잡한 교통 체계도 개선된다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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