김효주, 파운더스컵 첫날 9언더 ‘인생샷’…“남은 사흘도 오늘처럼 잘 운영하고 싶다”

포티넷 파운더스컵 1라운드 단독 선두

평균 283야드 장타 이동은 2타 차 2위

20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽에서 열린 LPGA투어 포티넷 파운더스컵 1라운드에서 9언더파 맹타를 휘둘러 단독 선두에 자리한 김효주. AP연합뉴스

김효주는 20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6542야드)에서 열린

1라운드에서 보기 없이 이글 하나와 버디 7개를 쓸어 담아 9언더파 63타를 쳤다.

18번 홀(파5)에서 샷 이글 잡아 ‘인생샷’을 완성했다.