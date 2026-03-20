김효주, 파운더스컵 첫날 9언더 ‘인생샷’…“남은 사흘도 오늘처럼 잘 운영하고 싶다”
포티넷 파운더스컵 1라운드 단독 선두
평균 283야드 장타 이동은 2타 차 2위
김효주가 통산 8승을 향해 쾌조의 스타트를 끊었다.
김효주는 20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6542야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 포티넷 파운더스컵(총상금 300만달러) 첫날 1라운드에서 보기 없이 이글 하나와 버디 7개를 쓸어 담아 9언더파 63타를 쳤다.
올 시즌 루키인 이동은에 2타 앞선 단독 선두다. 김효주는 지난해 3월 포드 챔피언십까지 LPGA투어 통산 7승째를 거둔 이후 1년여간 승수를 추가하지 못하고 있다.
1번 홀(파4)에서 출발한 김효주는 7∼9번 홀 연속 버디를 포함해 전반에 버디 5개를 잡아 5타를 줄였다. 후반 들어 14번 홀(파4)과 17번 홀(파3) 버디에 이어 마지막 18번 홀(파5)에서 샷 이글 잡아 ‘인생샷’을 완성했다.
김효주는 이날 드라이버샷 미스와 아이언의 그린 미스가 각각 4차례와 5차례였다. 하지만 신들린 퍼트감으로 타수를 줄여 나갔다. 이날 김효주가 잡은 퍼트수는 22차례로 그야말로 짠물 퍼트였다.
김효주는 “보기가 없었던 것이 만족스럽다. 초반에 실수가 많았는데 잘 세이브했고, 이글로 마무리해 기분이 좋다”고 소감을 밝혔다.
이어 “제 자리에선 홀이 보이지 않았는데, 갤러리의 환호가 '오∼'에서 '예!'로 바뀌는 것을 듣고 들어갔구나 싶었다”며 웃어 보이며 “남은 날도 오늘처럼 잘 운영하고 싶다”고 각오를 다졌다.
이동은은 보기 2개를 범했으나 이글 1개와 버디 7개를 골라 잡아 7언더파 65타를 쳤다. 이동은은 이날 평균 283야드의 드라이버샷을 앞세워 타수를 줄여 나갔다.
임진희가 6언더파 66타, 윤이나와 최혜진이 4언더파 68타, 전인지와 전지원은 3언더파 69타로 1라운드를 마쳤다.
디펜딩 챔피언인 교포 선수 노예림(미국)은 7오버파 79타로 하위권에 그쳤다. 세계랭킹 1위 지노 띠티꾼(태국)은 이븐파, 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)는 2언더파를 기록했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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