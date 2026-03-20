‘송치 의견’ 장경태 전격 탈당, 민주 “제명 준하는 중징계 요청”

장경태(가운데) 더불어민주당 의원이 19일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 성추행 의혹 사건 관련 수사심의위원회 회의에 출석하고 있다. 연합뉴스

“혐의를 판단할 증거가 불확실함에도 수사팀의 의견에 수심위가 끌려가며 송치 의견이 나왔다”며 “수사 과정에 논란이 있었지만, 이후 절차에 충실히 임해 반드시 무고를 밝혀내겠다”고 강조했다.