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‘법정 소란 후 잠적’ 김용현 변호인 구속심사 시작

입력:2026-03-20 11:18
수정:2026-03-20 11:21
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법정에서 소란을 일으킨 혐의를 받는 김용현 전 국방부 장관의 변호인 권우현 변호사가 20일 자신의 구속 심사에 출석했다. 권 변호사는 법정 소란으로 감치 명령을 받은 뒤 잠적해 집행을 피하기도 한 인물이다.

권 변호사는 이날 오전 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사 심리로 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.

권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관) 심리로 열린 한덕수 전 국무총리의 내란 사건 재판에서 소란을 일으킨 혐의를 받는다. 당시 권 변호사는 이하상 변호사와 함께 재판부의 퇴정 명령에 따르지 않고 “이게 대한민국 사법부냐”고 소리치다 감치 재판을 받게 됐다.

당시 재판부는 두 변호사에게 15일의 감치를 선고하고, 감치 재판에서 또다시 소란을 피운 혐의로 5일 감치를 추가로 선고했다. 그러나 권 변호사가 이후 법정에 출석하지 않고 잠적해 ‘소재불명’ 상황이 계속돼자 집행이 무산됐다.

대법원 법원행정처는 지난해 11월 26일 두 변호사를 법정모욕 등 혐의로 경찰에 고발했다. 서울중앙지검은 지난 18일 권 변호사의 당시 발언과 행동이 사법체계 전반을 흔들 우려가 크다며 경찰이 신청한 구속영장을 청구했다.

윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr

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