기아 송호성 사장 “EV 대중화로 캐즘 해소할 것”
기아가 전기차 캐즘(정체기)을 해소하고 전기차(EV) 대중화를 이끌겠다고 선언했다. 목적 기반 모틸리티(PBV) 사업을 통해 지능형 모빌리티 솔루션 기업 전환의 속도를 올리겠다는 포부도 밝혔다.
송호성 사장은 20일 서울 서초구 기아 본사에서 열린 제82기 주주총회에서 이런 내용의 경영 방향과 핵심 전략을 밝혔다. 송 사장은 지난해 경영 성과와 관련해 “관세와 경쟁 심화에 따른 비용 증가, 중국 완성차업체의 확장 등 복합적인 도전에 직면했었지만, 역대 최다 도매 판매(314만대)와 2년 연속 100조원대 매출을 달성했다”고 평가했다.
그러면서 올해 목표로는 EV 대중화 전략을 통한 EV 캐즘 극복과 PBV를 통한 성장 동력 확보, 지능형 모빌리티 솔루션으로의 진화를 내세웠다.
특히 송 사장은 “EV 대중화를 위해 제품개선, 접근성 향상, 공급망 강화의 3가지 핵심 영역에 집중해 올해 EV2의 출시로 완성되는 대중화 모델 풀라인업을 완성하겠다”고 밝혔다. 기아는 오는 2030년까지 총 13개 EV 모델을 출시할 예정이다.
기아는 또 초고속 충전소 등 충전 인프라를 대폭 확대하고, 기아원앱을 통해 고객경험 향상을 추진하는 한편, 한국과 유럽, 미국, 신흥시장 등 시장 특성에 맞춰 생산거점을 다변화해 EV 공급망을 최적화에 나선다.
송 사장은 PBV 사업과 관련, “유연 생산체계를 기반으로 개조 비용을 최소화하고, 내부 인테리어를 제거한 PBV를 개발했다”며 “지난해 첫 모델 PV5를 시작으로 2027년 PV7, 2029년 PV9으로 모델을 확장하겠다”고 말했다.
송 사장은 또 “업계 선두 수준의 피지컬 AI 기술을 활용해 제조·판매·물류 등에서 인간이 수행하기 어렵거나 위험한 일을 도울 수 있도록 하고, 글로벌 선도 AI 기업들과의 전방위적인 파트너십을 확대하겠다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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