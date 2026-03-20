기아 송호성 사장 “EV 대중화로 캐즘 해소할 것”

송호성 기아 사장이 14일 서울 서초구 엘타워에서 열린 제81기 정기 주주총회에서 개회선언을 하고 있다. 기아 제공

사장은 지난해 경영 성과와 관련해 “관세와 경쟁 심화에 따른 비용 증가, 중국 완성차업체의 확장 등 복합적인 도전에 직면했었지만, 역대 최다 도매 판매(314만대)와 2년 연속 100조원대 매출을 달성했다”고 평가했다.

EV 대중화 전략을 통한 EV 캐즘 극복과 PBV를 통한 성장 동력 확보, 지능형 모빌리티 솔루션으로의 진화를 내세웠다.