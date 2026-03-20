‘이글 2방’임성재, ‘뱀 구덩이’ 초토화 시키며 7언더 단독 선두…“자신감 찾았다”

발스파 챔피언십 첫날 7언더파 54타

20일(한국시간) 미국 플로리다주 팜하버의 이니스브룩 리조트 앤드 골프클럽 코퍼헤드 코스에서 열린 PGA투어 발스파 챔피언십 1라운드에서 단독 선두에 자리한 임성재. AFP연합뉴스

10번 홀(파4) 버디로 기분 좋게 경기를 시작한 임성재는 11번 홀(파5)에서는 5ｍ가 넘는 이글 퍼트를 성공시켰다. 이어진 12번 홀(파4)에서도 버디를 잡는 등 첫 3개 홀에서 4타를 줄였다. 이후 1타를 더 줄인 임성재는 5타를 줄인 채 전반을 마쳤다.