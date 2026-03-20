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오세훈, 명태균 법정대면 앞두고 “진실 가려지는 날”

입력:2026-03-20 10:52
수정:2026-03-20 11:00
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오세훈 시장이 지난 18일 서울중앙지법에서 열린 자신의 재판에 출석하며 지지자를 향해 주먹을 들어보이고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 20일 ‘정치브로커’ 명태균씨와의 법정 대면을 앞두고 “법정에서 진실이 가려지는 날”이라고 밝혔다. 오 시장은 지난 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨에게 여론조사를 의뢰하고 그 비용을 사업가 김모씨에게 대납시킨 혐의로 재판을 받고 있다.

오 시장은 이날 자신의 정치자금법 위반 등 혐의 속행 공판이 열리는 서울중앙지법에 출석해 “오늘은 명태균의 증언이 있는 날”이라며 이같이 밝혔다.

오 시장은 “지난번 (미래한국연구소 전 직원) 강혜경의 증언에 의하면 이 사람들(명씨 등)은 사기 범죄 집단이다”며 “명태균은 범행 대상 모집책 내지는 행동대원, 강혜경은 여론조사 조작책, 김태열은 바지총책이다”고 비난했다.

오 시장은 이어 “(여론조사 비용을) 대납한 게 사실이라면 오세훈이나 우리 캠프의 강철원은 여론조사가 조작되고 있는 사실을 알면서도 10차례에 걸쳐서 대가를 지급하면서 그걸 받아 보았다는 뜻이 된다. 이건 저희들이 바보가 아니면 할 수 없는 일”이라고 설명했다. 이어 “그 점에 대해서 오늘 법정에서 진실이 가려지는 날이다”고 말했다.

오 시장은 이날 페이스북을 통해서도 자신을 기소한 김건희 특검에 대해 “가해자와 피해자를 뒤바꾼 최악의 악질 특검”이라며 “반드시 처벌받게 될 것”이라고 또 다시 날을 세웠다. 그는 “민중기 특별검사는 사기 범죄자들에게는 눈을 감고, 오히려 피해자를 기소해 (올해 지방선거) 선거기간에 재판 기간을 일치시켰다”고 비난했다.

오 시장은 특검에 대한 비판을 연일 이어가고 있다. 지난 5일에는 “대한민국 헌정사에 길이 남을 최악의 특검”이라고 정의했고, 6일에는 “가해자는 건드리지 않고, 피해자만 법정에 세운 ‘악질 특검’”이라고 평가했다.

명씨와 첫 법정 대면이 예정돼있었으나 명씨의 불출석으로 무산됐던 18일에는 “(법왜곡죄를) 정말로 적용해야 할 대상은 따로 있다. 민중기 특검이다”고 말하며 “(특검을) 법왜곡죄로 고발하는 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr

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