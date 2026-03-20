제주 황토어싱길 모두 ‘안전’
5개 항목 중금속 조사 결과
제주도 보건환경연구원이 도내 맨발걷기 산책로와 해변 9곳의 황토·모래를 검사한 결과 카드뮴·납·수은 등 유해 중금속이 모두 법정 안전 기준을 충족한 것으로 나타났다.
조사 대상은 제주시 편백나무숲·맨발황톳길, 서귀포시 숨골공원 황토광장, 동이홍이네 힐링황톳길, 월라봉공원 등 육상 산책로 5곳과 우도 홍조단괴 해변·하고수동 해변·검멀레 해변·광치기해변 등 해변 4곳이다. 황톳길은 제주도 산책길 현황 자료를 토대로 전체를 조사 대상에 포함했다.
이번 조사는 환경보건법에 따라 카드뮴·납·수은 등 유해 중금속 5개 항목을 대상으로 진행됐다.
조사 결과 모든 대상지가 어린이 놀이공간에 적용되는 토양 안전 기준을 충족했다.
특히 서귀포시 월라봉공원 황톳길은 6가크롬·비소·수은·카드뮴이 모두 검출되지 않아 불검출률이 가장 높았다.
오순미 제주도 보건환경연구원장은“날씨가 따뜻해져 야외활동하기 좋은 시기"라며 "안전하게 맨발산책로를 이용하시기 바란다”고 말했다.
연구원은 앞으로 해수욕장 개장 전 도내 18개 해수욕장 백사장 모래에 대한 유해물질 조사도 실시할 계획이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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