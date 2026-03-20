유재성 경찰청장 직무대행 “관계성 범죄 추가 희생 없어야”
유재성 경찰청장 직무대행은 20일 치안 수요가 높은 경기 부천원미경찰서를 찾아 “관계성 범죄로 인한 추가 희생이 없도록 전수 점검과 후속 조치에 총력을 다해야 한다”고 당부했다.
유 직무대행은 이날 오전 경기남부경찰청 생활안전부장, 부천 원미경찰서장으로부터 관계성 범죄 전수 점검 진행 상황을 보고받은 뒤 “고위험 사안에 대해서는 최대한 신속하고 강력하게 조치하라”라고 지시했다.
특히 전수 점검 결과 전자장치 부착자, 폭력 성향과 함께 관련 신고가 3회 이상 있는 경우 등 고위험 대상자에 대해서는 “신속하고 면밀한 기초 수사를 실시해 가능한 7일 이내 전자장비 부착과 유치, 구속영장을 신청하라”고 주문했다.
또 사건 피해자에 대해선 민간 경호와 지능형 폐쇄회로(CC)TV 등 강력한 안전 조치가 병행돼야 한다고 강조했다.
유 직무대행은 “자신의 의지대로 헤어지지 못하고 스토킹을 당하는 상황은 언제 피해를 볼지 모른다는 불안감에 평온한 일상과 감정을 파괴하는 악질적 범죄”라며 “스토킹 범죄를 우선적으로 중점 점검하라”고 강조했다.
이어 “제도적 한계로 현장 대응에 어려움이 많은 점을 잘 알고 있다”며 관계 부처와 협의해 신속한 제도 및 입법 보완을 추진하겠다고 밝혔다.
경찰은 지난 14일 경기도 남양주에서 스토킹 살인사건이 발생하자 오는 4월 2일까지 스토킹 등 관계성 범죄 사건에 대한 전수조사에 나섰다. 전수조사는 경찰이 수사 중인 1만5000여건을 대상으로 우선 진행된다. 이후 임시조치·잠정조치 등 보호조치 대상자, 최근 3개월간 2회 이상 신고 사건 등을 대상으로 조사를 이어갈 방침이다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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