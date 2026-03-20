생중계 도중 ‘쾅’…기자 바로 뒤에 떨어진 이스라엘 포탄
중동 전쟁 상황을 생중계하던 외신 기자 바로 뒤로 이스라엘군의 포탄이 떨어지는 아찔한 순간이 포착됐다.
19일(현지시간) AFP통신은 러시아 국영방송 RT 산하의 영상 전문 뉴스통신사 럽틀리(Ruptly)가 공개한 영상을 보도했다. 영상에는 언론인임을 알리는 ‘프레스(PRESS)’ 표식이 선명한 방탄조끼를 입은 기자가 레바논 현지 상황을 생중계하는 모습이 담겼다.
순조롭게 리포트를 이어가던 기자는 갑자기 무언가를 발견한 듯 놀란 표정을 지으며 말을 멈추더니 반사적으로 바닥에 엎드렸다. 기자의 등 뒤로 무언가가 빠른 속도로 떨어지며 엄청난 폭발음과 함께 짙은 검은 연기가 솟구쳤고 카메라에는 온갖 파편이 날아드는 장면이 고스란히 담겼다.
이와 관련해 럽틀리 측은 텔레그램을 통해 “기자와 카메라맨 한 명이 레바논 남부에서 리포트를 하던 중 이스라엘의 공격으로 다쳤다”며 “둘 다 의식이 있고 병원 치료를 받고 있다”고 밝혔다.
러시아 정부는 즉각 강하게 반발했다. 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 “가자지구에서 언론인 200명이 살해됐다는 점을 고려하면 오늘 사건도 우연이라고 부를 수는 없을 것”이라며 “이스라엘군이 발사한 미사일이었다”고 주장했다.
이어 “중계진의 옷에 선명하게 ‘PRESS’라고 적혀 있었고, 그들은 오직 카메라와 마이크만 소지하고 있었다. 공습 장소에는 군사 시설도 없었다”며 “이 모든 정황은 언론인에 대한 이번 공격이 고의적이었다는 점을 시사한다. 중대한 국제법 위반”이라고 강조했다.
반면 이스라엘군은 해당 공격이 언론인을 겨냥한 것이 아니라, 친이란 무장정파 헤즈볼라를 향한 정상적인 군사 작전의 일환이었다고 반박했다.
이스라엘군은 “지난 몇 시간 동안 공개된 영상에는 카스미야 다리에서 기자 한 명이 목격된다. 이 구역에 대해서는 분명한 경고를 발표한 바 있다”며 “경고 후 충분한 시간이 흐른 뒤 공습이 이뤄졌다”고 해명했다. 헤즈볼라가 테러 활동과 무기 수송에 이용하는 리타니강 다리를 목표로 한 타격이었다는 것이다.
한편 국제 사회에서는 언론인 피해를 우려하는 목소리가 커지고 있다. 국제 언론인 권익보호단체 언론인보호위원회(CPJ)는 지난달 발표를 통해 지난해 전 세계에서 살해된 기자와 미디어 종사자가 129명으로 역대 최다를 기록했다고 밝혔다. CPJ는 이 중 3분의 2가 이스라엘에 의해 희생됐다고 발표했으나, 이스라엘군은 “언론인을 고의로 겨냥한 적 없고 앞으로도 없을 것”이라며 일축했다.
이런 가운데 지난달 28일 시작된 이란 전쟁의 여파로 레바논 현지의 인명 피해는 걷잡을 수 없이 커지고 있다. 레바논 보건부에 따르면 이스라엘의 공습과 지상군 작전이 병행된 지난 2일부터 19일까지 누적 사망자는 1001명, 부상자는 2584명에 달한다. 특히 최근 24시간 동안에만 33명이 추가로 목숨을 잃은 것으로 집계됐다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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