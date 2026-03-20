택배기사 위장까지…기장 살해 50대 범행 준비 치밀
옛 동료를 흉기로 숨지게 한 50대 전직 부기장이 택배기사로 위장해 범행 대상자 집을 파악하는 등 치밀하게 범행을 준비한 정황이 속속 확인되고 있다.
20일 경찰 등에 따르면 지난 17일 부산 부산진구에서 항공사 기장을 살해한 뒤 달아났다가 잡힌 50대 김모씨는 3년 전부터 피해자를 포함한 4명을 범행 대상으로 삼은 것으로 파악됐다. 김씨는 이들의 동선을 알아내기 위해 퇴근길에 차량, 도보 등 다양한 방법으로 뒤를 쫓은 것으로 파악됐다.
최근 수개월 동안은 정확한 거주지를 알아내기 위해 택배기사를 사칭해 해당 아파트를 여러 차례 방문한 것으로 드러났다. 복장까지 갖춘 뒤 물품을 들고 아파트에 들어가 초인종을 누르며 범행 대상자의 실제 거주 여부를 확인했다.
탐문과 동선 파악을 거친 김씨는 실제 범행 역시 계획적이었다. 지난 16일 새벽 4시30분쯤 범행 당시 피해자의 비상계단 이용을 유도하려고 피해자가 사는 아파트 층의 엘리베이터 출입문에 ‘고장’이라는 팻말을 미리 붙였다. 출근하던 피해자는 실제 계단으로 향했다가 김씨와 마주쳤다. 김씨는 피해자의 목을 조르며 살해하려 했지만 피해자가 강하게 저항해 미수에 그쳤다.
김씨는 지난 17일 오전 5시30분쯤 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다. 또 하루 전인 지난 16일 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장동료였던 기장을 살해하려다 미수에 그친 혐의도 받고 있다.
김씨는 부산 살해 직후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료의 주거지에 찾아갔지만 미수에 그쳤고 울산으로 도주했다가 범행 14시간여 만인 지난 17일 오후 8시쯤 경찰에 붙잡혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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