“악수 대신 포옹”…거침 없는 日 총리의 ‘스킨십 외교’

로이터연합뉴스

악수를 하려고 손을 내민 트럼프 대통령에게 포옹으로 응대해 눈길을 끌었다. 다카이치 총리는 정상회담이 진행될 때도 시종일관 밝은 표정으로 우호적인 분위기를 만들려고 했다.

트럼프 대통령이 “일본 역사상 가장 성공적인 선거를 치러냈다”고 덕담을 건네자 다카이치 총리는 “땡큐, 도널드”라고 화답했다.

호르무즈 해협 파병 등을 두고 압박을 받는 상황에서 트럼프 대통령의 이해를 얻고자 하는 데서 나온 것으로 보인다.

일본에서 열린 미·일 정상회담에서도 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천하겠다는 계획 등을 밝히며 회담 분위기를 이끌었다. 당시 일본 내에서는 그가