“악수 대신 포옹”…거침 없는 日 총리의 ‘스킨십 외교’
다카이치 사나에 일본 총리의 ‘스킨십 외교’가 다시 화제가 되고 있다.
다카이치 총리는 19일(현지시간) 미·일 정상회담을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령과 만났을 때 악수를 하려고 손을 내민 트럼프 대통령에게 포옹으로 응대해 눈길을 끌었다. 다카이치 총리는 정상회담이 진행될 때도 시종일관 밝은 표정으로 우호적인 분위기를 만들려고 했다.
트럼프 대통령과 취재진 앞에 섰을 땐 트럼프 대통령을 “도널드”라고 부르면서 친근감을 드러냈다. 가령 트럼프 대통령이 “일본 역사상 가장 성공적인 선거를 치러냈다”고 덕담을 건네자 다카이치 총리는 “땡큐, 도널드”라고 화답했다.
다카이치 총리의 이런 모습은 호르무즈 해협 파병 등을 두고 압박을 받는 상황에서 트럼프 대통령의 이해를 얻고자 하는 데서 나온 것으로 보인다.
다카이치 총리는 지난해 10월 일본에서 열린 미·일 정상회담에서도 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천하겠다는 계획 등을 밝히며 회담 분위기를 이끌었다. 당시 일본 내에서는 그가 트럼프 대통령의 팔짱을 낀 것을 두고 문제를 제기하는 목소리도 나왔었다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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