김포시 ‘2026 김포 벚꽃축제’ 계양천 일원서 개최
4월 11~12일 열려
경기 김포시는 4월 11일부터 12일까지 이틀간 김포 대표 벚꽃 명소인 계양천 산책로 일원에서 ‘2026 김포 벚꽃축제’를 개최한다고 20일 밝혔다.
이번 축제는 벚꽃을 찾는 시민과 방문객들이 여유롭게 봄을 만끽할 수 있도록 관람객 중심의 휴식형 프로그램으로 구성된 것이 특징이다.
축제 기간 계양천 일대에는 버스킹 공연과 다양한 포토존, 편안하게 머물 수 있는 벚꽃 쉼터 등이 마련돼 자연 속에서 휴식과 문학적 감성을 동시에 즐길 수 있을 것으로 기대된다.
특히 올해는 야간에도 벚꽃을 즐길 수 있도록 경관조명 구간을 약 200m 연장 설치해 한층 깊어진 봄밤의 분위기를 선사할 계획이다. 또한 주요 관람 포인트에는 ‘인생샷 도우미(스태프)’를 곳곳에 배치해 방문객들이 소중한 추억을 편리하고 안전하게 남길 수 있도록 지원한다.
시 관계자는 “이번 축제는 화려한 행사 중심이 아닌 벚꽃 자체에 집중할 수 있도록 기획된 것이 특징”이라며 “계양천을 따라 펼쳐지는 벚꽃길에서 시민들이 온전히 봄을 느끼고 소중한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.
한편, 원활한 행사 운영과 안전 확보를 위해 4월 10일 오전 10시부터 4월 12일 오후 10시까지 해당 산책로 구간에 대한 도로 통제가 시행될 예정이다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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