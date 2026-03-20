왕사남 서사 깃든 경북 은행나무 국가산림문화자산 지정 추진
경북도는 최근 1300만 관객을 돌파하며 흥행 열풍을 일으키고 있는 영화 ‘왕과 사는 남자(왕사남)’ 속 비운의 왕 단종과 그를 지키려 했던 금성대군의 서사가 깃든 영주 내죽리 은행나무와 경주 왕신리 운곡서원 은행나무를 ‘국가산림문화자산’으로 신규 지정할 계획이라고 20일 밝혔다.
국가산림문화자산은 산림청장이 지정하며 산림 또는 산림과 관련돼 형성된 것으로서 생태적·경관적·정서적으로 보존할 가치가 큰 유무형의 자산을 말한다.
영주 내죽리 은행나무(영주시 순흥면 내죽리 98)는 단종의 복위를 꾀하다 순절한 금성대군과 연관된 나무로 알려져 있다. 특히 조선 후기의 대표 실학자인 성호 이익의 문집인 ‘성호사설’에 따르면 단종 폐위 이후 200년간 고사(枯死)했던 나무가 단종이 복위되고 금성대군을 비롯해 희생된 마을 사람들을 기리는 제단을 쌓자 신비롭게도 은행나무가 새잎을 피웠다는 이야기가 전해진다. 이에 마을 사람들은 나무의 신비로운 소생을 부활한 단종의 몸으로 믿었다. ‘왕사남’에서 묘사된 비극적인 서사가 고스란히 배어 있는 이 나무는 1982년 보호수로 지정돼 지금까지도 지역 주민들에게 사랑받고 있다.
경주 왕신리 운곡서원 은행나무(경주시 강동면 왕신리 310)는 금성대군과 함께 단종 복위를 모의하다 죽음을 맞이한 권산해의 후손인 권종락이 영주 내죽리 은행나무의 큰 가지 하나를 가지고 와 심어 그들의 충절이 서려 있다고 전해진다. 가을이면 서원 전체를 황금빛으로 물들이는 장관을 연출해 역사적 의의는 물론 독보적인 경관 가치를 자랑한다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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