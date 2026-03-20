尹측 “교도관에 불만 제기? 근거 없는 악의적 전언”
윤석열 전 대통령이 서울구치소 수감 생활 중 ‘부식이 부실하다’ ‘커피를 더 달라’는 등 교도관들에게 불만을 표시했다는 주장이 제기된 데 대해 윤 전 대통령 측이 “근거 없는 악의적 전언”이라고 반박했다.
윤 전 대통령 측 변호인인 유정화 변호사는 19일 페이스북을 통해 “현재 윤 전 대통령은 수용자로서 관련 법령과 규정을 준수하며 생활하고 있고, 교정 당국의 지시에 성실히 따르고 있다”고 주장했다.
이어 “일각에서 제기된 것과 같이 교도관을 무시하거나 부당한 요구를 제기했다는 취지의 주장은 사실이 아니며, 객관적 근거도 없는 일방적 허위사실에 불과하다”고 강조했다.
앞서 류혁 전 법무부 감찰관은 같은 날 MBC라디오에서 윤 전 대통령이 교도관들과 면담을 하며 ‘커피를 더 달라’ ‘부식이 부실하다’ 등 불만을 표출했다고 전했다.
그러면서 “교도관의 표현을 그대로 빌리자면 ‘식탐이 아주 강한 분 아니냐’는 얘기가 나올 정도”라고 말했다.
윤 전 대통령이 면담 내내 교도관을 무시하는 태도를 보였으며, 불만을 많이 얘기한 탓에 교도관들이 면담을 꺼리고 있다는 얘기도 덧붙였다.
이에 대해 유 변호사는 류 전 감찰관의 발언 내용을 전면 부인했다.
유 변호사는 “수용자의 식사나 처우와 관련된 문제 제기는 (윤 전 대통령도) 법이 보장하는 최소한의 권리 범위 내에서만 하고 있다”며 “‘식탐’ 등의 자극적인 표현으로 왜곡하는 건 명백히 인격적 평가를 넘어선 부당한 공격”이라고 지적했다.
아울러 류 전 감찰관뿐 아니라 일부 교도관들을 향해서도 비판의 목소리를 높였다.
유 변호사는 “수감돼 있는 개인의 인격이나 태도를 평가하는 내용이 이처럼 간접적이고 검증되지 않은 방식으로 공표되는 것은 매우 부적절하다”며 “어떤 교도관들이 이와 같은 행태를 했다는 것인지, 류혁을 상대로 허위 날조한 특정 교도관들의 저급한 행태가 사실이라면 그 경위와 책임 소재를 낱낱이 밝혀야 할 것”이라고 주장했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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