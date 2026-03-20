경기도교육청 ‘전기·온수 통합 활용모델’ 구축
연간 가스요금 최대 43% 절감 기대
경기도교육청이 학교 연료전지를 급식실 온수와 연계해 운영비 절감과 온실가스 감축을 동시에 추진한다.
경기도교육청은 연료전지를 급식실 온수 사용 패턴과 결합한 ‘전기·온수 통합 활용모델’을 구축하고, 신축학교를 중심으로 적용한다고 20일 밝혔다. 기존에는 연료전지를 전기 생산 위주로만 활용해 발생하는 온수가 제대로 쓰이지 못하면서 설비 효율과 경제성 논란이 이어져 왔다.
이번 모델은 점심 시간대(11시~15시)에 집중되는 급식실 온수 수요에 맞춰 연료전지에서 생산된 약 40℃ 온수를 우선 저장한 뒤, 가스온수기로 60℃까지 재가열하는 ‘병행운전 방식’을 적용하는 것이 핵심이다. 이를 통해 학교별 사용 패턴에 최적화된 표준 운영체계를 마련했다.
이 방식 적용 시 학교별 연간 가스요금은 약 22~43%, 금액으로는 300~350만원 수준 절감이 가능할 것으로 분석됐다. 특히 2027년부터 2029년 사이 신축 예정인 도내 초·중·고 24개 학교에 적용할 경우 연간 약 6000만원의 예산 절감 효과가 기대된다.
아울러 건물에너지관리시스템(BEMS)을 활용해 전기와 온수 생산량을 실시간으로 측정하고 데이터를 축적·분석함으로써 연료전지 운영 효율을 지속적으로 개선할 계획이다.
경기도교육청은 향후에도 학교 시설의 에너지 절감과 탄소중립 실현을 위한 정책을 확대해 나간다는 방침이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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