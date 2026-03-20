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[속보] 코스피 상승 출발…원·달러 환율 9원 내린 1492원 개장

입력:2026-03-20 09:30
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지난 이란 전쟁 격화에 유가 급등, 달러 강세가 지속되는 가운데 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 금융위기 이후 최고 수준으로 치솟은 원/달러 환율이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 161.81포인트(2.73%) 내린 5763.22에 장을 마쳤다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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