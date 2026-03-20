시사 전체기사 [속보] 코스피 상승 출발…원·달러 환율 9원 내린 1492원 개장 입력:2026-03-20 09:30 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 지난 이란 전쟁 격화에 유가 급등, 달러 강세가 지속되는 가운데 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 금융위기 이후 최고 수준으로 치솟은 원/달러 환율이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 161.81포인트(2.73%) 내린 5763.22에 장을 마쳤다.신지호 기자 pss@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 1 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “커피 더 달라, 부식도 불만”…尹 교도관에 불만 쏟아내 2 “불안정한 비정규직이 정규직보다 더 받아야”… 李 ‘동일노동 차등임금’ 지적 3 ‘성추행 의혹’ 장경태 “당에 누 되지 않게 탈당하겠다” 4 한동훈 ‘부산 북갑’ 출마 거론… 국힘 대구 공천 내홍은 변수 5 “진짜가 온다”… 與, 보완수사권 본게임 벌써 한숨 해당분야별 기사 더보기 1 ‘저PBR’ 1위는 한신공영… 이름 공개해 기업가치 제고 압박 2 결혼 24만건 ‘7년 만에 최다’… 늦깎이 엄마, 출산율 끌어올렸다 3 환율, 금융위기 이후 처음 1500원 넘어… 전쟁發 고유가에 국내 금융시장 ‘휘청’ 4 “AI가 사고친 것도 보상”… AI 전용 보험 시대 열렸다 5 [단독] 중동전쟁 유탄 맞은 티웨이항공 비상경영체제 돌입 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 내년부터 서울 지하철 카드 안 찍고 게이트 통과 2 이번엔 ‘강강술래 경호’?…공항 과잉 경호 또 논란 3 남양주 스토킹 살해범은 44세 김훈…신상 공개 결정 4 ‘쓰레기 봉투 대란’ 벌어지나…“봉투 원료 재고 한 달 치뿐” 5 생활고 비관에… 네 자녀와 함께 30대 아빠 숨져 해당분야별 기사 더보기 1 “순은이라더니”…중국 ‘짝퉁 은괴’ 때문에 골머리 2 결국 지상군 투입되나…美 중동 전쟁에 미군 수천 명 추가 파병 검토 3 트럼프 “일본이 더 나서길 기대” 다카이치 “이란 핵 보유 용납 못 해” 4 결사항전 선포한 이란, 트럼프는 왜 궁지에 몰렸나(영상) 5 네타냐후 “이란 전쟁 생각보다 빨리 끝날 수 있다” 해당분야별 기사 더보기 1 “이건 꼭 지켜달라” BTS, 광화문 공연 앞두고 꺼낸 메시지 2 내년 전 세계 공연장서 ‘실물’ 헌트릭스 만나나 3 ‘악마는 프라다를 입는다’ 20년 만에 속편 나온다 4 “영화관 덜 간다” 46%…티켓값 부담에 발길 뚝 5 “경제효과 상상초월”… 관광·뷰티·유통까지 ‘보랏빛 특수’ 기대 해당분야별 기사 더보기 1 눈 뜨자마자 커피?…잠 깨려면 ‘이때’ 마셔야 2 9년 만에 연극 무대 선 문근영 “남자 역할 고민했지만…” 3 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 4 봄의 숲속 경남 진주… 화사한 봄 그윽한 매화향 사이로 걸어요 5 ‘다카이치 현상’이 일본의 희망이 될 수 없는 이유 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 영화 ‘왕사남’ 은행나무…‘국가산림문화자산’ 지정 추진 이 대통령 “조폭연루설 조작한 국힘·‘그알’ 사과 필요” 트럼프 “일본이 더 나서길 기대” 다카이치 “이란 핵 보유 용납 못 해” “‘챗GPT 변호사’로 전세사기 보증금 돌려받았다” 어? 기사님 이상한데?… 20㎞ 만취 대리운전하다 검거 살인·마약 사건… AI가 국민 체험자들보다 더 센 형량 선택 결혼 24만건 ‘7년 만에 최다’… 늦깎이 엄마, 출산율 끌어올렸다 “AI가 사고친 것도 보상”… AI 전용 보험 시대 열렸다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요