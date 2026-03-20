트럼프의 ‘선긋기’ 통했나…네타냐후 “가스전 추가 공습 중단…조기 종전 가능”

미국 선긋기 직후 나온 네타냐후의 두번째 기자회견

이스라엘이 미국을 전쟁에 끌어들였다는 것은 ‘가짜 뉴스’

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 신화연합뉴스

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란의 핵·미사일 제조 능력을 완전히 무력화했다며 사실상 승리를 선언했다. 네타냐후 총리는 압도적인 군사적 성과를 바탕으로 조기 종전 가능성을 언근했다. 이란 에너지 인프라 공격을 자제해달라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 요청을 수용해 공습 중단 방침을 밝혔다.



베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 19일(현지시간) 기자회견을 열고 “이란은 이제 더 이상 우라늄을 농축할 수 없으며, 탄도 미사일을 제조할 능력도 상실했다”며 압도적 승리를 거뒀다고 선언했다. 그는 또 이란의 현 상태에 대해 “역대 어느 때보다 약해진 상황”이라고 진단하며 이스라엘에 대해서는 “지역 강대국을 넘어, 일각에서는 세계 강대국이라 부를 정도의 위상을 갖추게 됐다”고 자평했다.



이스라엘 공군은 지난 18일간 이란 전역에 1만2000발의 폭탄을 투하해 방공망의 85%, 탄도미사일 발사대의 60%를 파괴했다고 발표했다. 특히 이스라엘은 사상 처음으로 이란 북부 카스피해 연안의 해군 기지까지 타격하며 이란의 군사 인프라를 전방위로 무력화했다.



네타냐후 총리는 “이란 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 빨리 끝날 수 있다”고도 했다. 또 이스라엘이 미국을 이란 전쟁에 끌어들였다는 의혹을 전면 부인하며 ‘가짜 뉴스’라고 일축했다. 그는 “누군가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 무엇을 하라고 지시할 수 있다고 생각하느냐”고 반문하며 “천만의 말씀이다. 트럼프 대통령은 항상 미국에 무엇이 유익한지에 따라 스스로 결정을 내리는 인물”이라고 강조했다. 네타냐후 총리는 미‧이스라엘의 이란 전쟁에서 ‘긴밀한 공조’를 이어가고 있다고 자랑하며, 이를 통해 ‘번개 같은 속도(lightning speed)로 목표를 달성하고 있다’고 덧붙였다.



네타냐후 총리는 “트럼프 대통령의 요청을 받아들여 더는 이란 가스전에 대한 공습을 하지 않기로 했다”고 말했다. 트럼프 대통령은 전날 트루스소셜에 올린 글에서 “이란이 카타르를 공격하지 않는 한 이스라엘도 사우스파르스 시설을 더 이상 공격하지 않을 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “이스라엘은 중동에서 일어났던 일들에 대한 분노로 이란 사우스파르스 가스전으로 알려져 있는 중요한 시설을 폭력적으로 타격했다”며 “미국은 이 특정 공격에 대해 아무것도 몰랐다”고 했다.



이는 이란의 거대 가스전인 사우스파르스 시설이 표적 공습을 받고, 이란은 세계 액화천연가스(LNG) 공급량의 20%를 담당하는 카타르의 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격을 가하면서 전쟁이 확전의 중대 기로에 선 상황에서 나온 메시지여서 이목이 집중됐다. 또 전쟁에 대한 국민적 지지와 유가의 지속적 상승, 확전 양상 등이 트럼프 대통령에게는 부담으 다가와 정밀타격으로 이란의 붕괴를 추구하는 이스라엘과 ‘선긋기’를 한 대목이라는 분석이 우세했다.



네타냐후 총리는 미국과 이스라엘의 집중포화를 받은 이란 정권에 관해 “이란 정권 수뇌부 내에 심각한 분열이 벌어지고 있다”며 “누가 실권을 쥐고 이란을 이끌고 있는지조차 불투명한 상황”이라고 주장했다. 네타냐후 총리는 이란의 새 최고지도자인 모즈타바 하메네이를 직접 언급하며 “후계자 역할을 해야 할 그가 현재 모습을 드러내지 않고 있다”며 “이란 정권 고위 관리들 사이에 엄청난 긴장감이 흐르고 있다”고 덧붙였다.



천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란의 핵·미사일 제조 능력을 완전히 무력화했다며 사실상 승리를 선언했다. 네타냐후 총리는 압도적인 군사적 성과를 바탕으로 조기 종전 가능성을 언근했다. 이란 에너지 인프라 공격을 자제해달라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 요청을 수용해 공습 중단 방침을 밝혔다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 19일(현지시간) 기자회견을 열고 “이란은 이제 더 이상 우라늄을 농축할 수 없으며, 탄도 미사일을 제조할 능력도 상실했다”며 압도적 승리를 거뒀다고 선언했다. 그는 또 이란의 현 상태에 대해 “역대 어느 때보다 약해진 상황”이라고 진단하며 이스라엘에 대해서는 “지역 강대국을 넘어, 일각에서는 세계 강대국이라 부를 정도의 위상을 갖추게 됐다”고 자평했다.이스라엘 공군은 지난 18일간 이란 전역에 1만2000발의 폭탄을 투하해 방공망의 85%, 탄도미사일 발사대의 60%를 파괴했다고 발표했다. 특히 이스라엘은 사상 처음으로 이란 북부 카스피해 연안의 해군 기지까지 타격하며 이란의 군사 인프라를 전방위로 무력화했다.네타냐후 총리는 “이란 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 빨리 끝날 수 있다”고도 했다. 또 이스라엘이 미국을 이란 전쟁에 끌어들였다는 의혹을 전면 부인하며 ‘가짜 뉴스’라고 일축했다. 그는 “누군가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 무엇을 하라고 지시할 수 있다고 생각하느냐”고 반문하며 “천만의 말씀이다. 트럼프 대통령은 항상 미국에 무엇이 유익한지에 따라 스스로 결정을 내리는 인물”이라고 강조했다. 네타냐후 총리는 미‧이스라엘의 이란 전쟁에서 ‘긴밀한 공조’를 이어가고 있다고 자랑하며, 이를 통해 ‘번개 같은 속도(lightning speed)로 목표를 달성하고 있다’고 덧붙였다.네타냐후 총리는 “트럼프 대통령의 요청을 받아들여 더는 이란 가스전에 대한 공습을 하지 않기로 했다”고 말했다. 트럼프 대통령은 전날 트루스소셜에 올린 글에서 “이란이 카타르를 공격하지 않는 한 이스라엘도 사우스파르스 시설을 더 이상 공격하지 않을 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “이스라엘은 중동에서 일어났던 일들에 대한 분노로 이란 사우스파르스 가스전으로 알려져 있는 중요한 시설을 폭력적으로 타격했다”며 “미국은 이 특정 공격에 대해 아무것도 몰랐다”고 했다.이는 이란의 거대 가스전인 사우스파르스 시설이 표적 공습을 받고, 이란은 세계 액화천연가스(LNG) 공급량의 20%를 담당하는 카타르의 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격을 가하면서 전쟁이 확전의 중대 기로에 선 상황에서 나온 메시지여서 이목이 집중됐다. 또 전쟁에 대한 국민적 지지와 유가의 지속적 상승, 확전 양상 등이 트럼프 대통령에게는 부담으 다가와 정밀타격으로 이란의 붕괴를 추구하는 이스라엘과 ‘선긋기’를 한 대목이라는 분석이 우세했다.네타냐후 총리는 미국과 이스라엘의 집중포화를 받은 이란 정권에 관해 “이란 정권 수뇌부 내에 심각한 분열이 벌어지고 있다”며 “누가 실권을 쥐고 이란을 이끌고 있는지조차 불투명한 상황”이라고 주장했다. 네타냐후 총리는 이란의 새 최고지도자인 모즈타바 하메네이를 직접 언급하며 “후계자 역할을 해야 할 그가 현재 모습을 드러내지 않고 있다”며 “이란 정권 고위 관리들 사이에 엄청난 긴장감이 흐르고 있다”고 덧붙였다.천금주 기자 juju79@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지