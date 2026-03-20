20일 오전 7시 35분쯤 경기 의정부시 용현동 용현산업단지 내 한 섬유공장에서 화재가 발생했다.
이 불로 현재까지 공장 관계자 등이 스스로 대피해 인명피해는 발생하지 않았으나, 검은 연기가 치솟으면서 관련 신고가 잇따랐다.
출동한 소방 당국은 연소 확대 우려로 대응 1단계(3∼7개 소방서에서 31∼50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령해 진화 중이다.
불은 건물 2층에서 시작돼 건물 상당 부분을 태웠으며, 옆 공장과 창고 등으로도 번졌다.
용현산업단지 내에는 샌드위치 패널 구조의 조립식 건물 등이 좁은 구역에 밀집해 있어 불이 인근 공장으로 확산한 것으로 전해졌다.
경찰과 소방 당국은 공장 인근 도로를 통제하고 시민들의 접근을 막고 있다.
의정부시는 안전안내문자를 통해 “차량은 건물 주변 도로를 우회하고, 주변 거주 아파트와 주택에서는 창문을 닫는 등 연기 피해 없도록 주의를 바란다”고 당부했다.
경찰과 소방 당국은 불길을 잡는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] 의정부 용현동 섬유공장 불… 옆 공장으로 확산
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