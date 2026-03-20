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“일본은 왜 진주만 공습 알리지 않았나” 응수한 트럼프

입력:2026-03-20 07:57
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도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지 시간) 이란과의 전쟁을 일본 등 동맹국들과 왜 사전에 협의하지 않았냐는 일본 기자의 질문에 2차 세계대전 당시 일본의 진주만 공습을 거론하며 응수했다. 이는 특히 다카이치 사나에 일본 총리를 바로 옆에 두고 과거의 불편한 역사를 거리낌없이 거론한 것이어서 논란이 예상된다.

도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 19일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 집무실에서 다카이치 사나에 일본 총리와 함께 기자회견을 하고 있다. EPA연합

트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담에 앞서 ‘이란 공격전 유럽과 아시아 동맹들에게 왜 알려주지 않았느냐’는 질문을 받자 “깜짝 효과(surprise)를 노렸기 때문에 누구에게도 말하지 않았다”고 답했다.

그러면서 “일본이 누구보다 잘 알지 않느냐”며 “여러분들은 왜 진주만에 대해서 알려주지 않았느냐”고 응수했다.

1941년 12월 미국 하와이주 진주만에 정박해있던 미 태평양 함대를 일본이 기습공격한 사건을 거론한 것이다. 이 사건을 계기로 미국은 2차세계 대전에 참전했다.

트럼프 대통령은 거듭 “당신들이 우리보다 더 많이 알 것이다”며 “깜짝 작전 덕분에 우리는 첫 이틀간 순식간에 끝낼 수 있었다. 계획했던 일의 50%는 물론 예상했던 것보다 더 많은 일을 해냈다”고 말했다.

트럼프 대통령의 발언에 일본 네티즌들은 소셜미디어 등에서 실시간으로 반응했다. 이들은 “미국은 당시 일본의 적국이었는데, 트럼프 대통령이 질문을 이해하지 못한 것 같다”거나 “기습 공격이었는데 일본에 굳이 알릴 필요가 있을까. 그럼 정보는 반드시 새나갔을 것”, “트럼프 대통령이 무슨 말을 할지 뻔한데도 저런 질문을 하다니, 일본 기자 반성하라” 등의 의견이 쏟아졌다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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